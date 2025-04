V Tržiču gladko zmaguje Fasan

11:01 Županski kandidat Luca Fasan, ki ga podpira vrsta desnosredinskih strank in list ima zmago že skoraj v rokah. Po zadnjih podatkih (30 volišč od skupno 36) je zbral 6815 glasov, se pravi 70,78 odstotka teh. Na drugem mestu je s skromnimi 2527 glasovi (26,24 odstotka) Diego Moretti, ki ga podpira leva sredina.

9:52: Prešteli so glasove nekaj manj kot polovice volišč (16 od skupno 36). Desnosredinski županski kandidat Luca Fasan je še rahlo okrepil že prej močno prevlado. Računa lahko na 70,88 odstotka (3391) glasov.

8:53: V Tržiču, kjer so v nedeljo in včeraj volivke in volivci izbirali novega župana, se je ob 8. uri začelo preštevanje glasov. Po prvih podatkih (7 volišč od skupno 36) premočno vodi desnosredinski županski kandidat Luca Fasan (1436 glasov, 70,36 %), za njim je Diego Moretti, ki ga podpira leva sredina (542 glasova, 26,56%), Bou Konate (Italia plurale) je doslej prejel 3,09% oz. 63 glasov. Volilna udeležba je bila 57-odstotna.