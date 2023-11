V Tržiču v čelnem trčenju ena oseba umrla, dve huje poškodovani

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes popoldne malo po 17. uri posredovali v Tržiču, kjer sta v Ulici Primo Maggio blizu stavbe s hišno številko 97 čelno trčila avtomobila. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z dvema reševalnima voziloma in z zdravniškim avtomobilom, je na kraju oživljalo eno osebo, toda ves trud je bil zaman, ker je podlegla hudim poškodbam. Dvema osebama so nudili prvo pomoč. Eno od dveh, ki je bila huje poškodovana, so z reševalnim helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, drugo pa v tržiško bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzrok nesreče.