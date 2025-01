V Tržiču vrsta kvestorjevih ustnih opominov

Goriški kvestor Luigi Di Ruscio je v zadnjih dveh tednih na območju Tržiča izdal devet ustnih opominov ravno tolikim prestopnikom. Med njimi je pet mladoletnih, ki naj bi bili v preteklih dneh odgovorni za več kaznivih dejanj. Hkrati je kvestor izdal serijo drugih odredb, ki so doletele posameznike in trgovinske obrate.

27. oktobra lani je v Ul. S. Ambrogio v Tržiču do šest oseb napadlo italijanskega državljana. Napadalci so si prislužili ovadbo na prostosti. 20. decembra pa je v Ulici Romana prišlo do ropa: eno osebo so policisti aretirali, eno pa ovadili na prostosti. Petega januarja je moški napadel zdravstveno osebje na urgenci tržiške bolnišnice, zaradi česar so ga policisti aretirali in ovadili.

Kvestor je odredil tudi sedemdnevno zaprtje trgovine sredi Tržiča. Lastnik trgovine namreč dvakrat ni upošteval občinske odredbe, po kateri morajo trgovine, ki prodajajo alkoholne pijače in dolgujejo denar občini, vrata zapreti ob 20.30. Lastnika bara v Tržiču pa bo doletel odvzem licence za upravljanje gostinskega lokala. V baru je namreč mladoletnemu dekletu postregel alkoholno pijačo, zaradi česar se je dekle počutilo slabo.

Sedem ljudi z romunskim državljanstvom je policija tudi izgnala iz tržiške občine. V šestih primerih bo izgon trajal tri leta, v enem pa štiri.