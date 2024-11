V tržiškem pristanišču preko šest milijonov evrov naložb

V tržiškem pristanišču Portorosega se obetajo nove naložbe, vredne preko šest milijonov evrov. Upravni odbor pristaniške oblasti je med včerajšnjim zasedanjem odobril finančni načrt za leto 2025, sicer so med zasedanjem, ki se ga je udeležila tudi občinska odbornica Anna Cisint, napovedali, da bodo v kratkem asfaltirali tako pristaniško bankino kot tudi sosednje ploščadi, v kar bodo vložili približno 2,5 milijona evrov.

Po asfaltiranju območja, ki je trenutno prekrito z gramozom, se bodo pogoji dela izboljšali, manj bo prahu, ki ga je bilo med vetrovnimi dnevi na pretek. Izvajalca za prvi sklop del so že izbrali, v kratkem bodo sprejeli načrt za obnovo dela bankine v javni lasti, ki je dolg približno en kilometer. Do januarja se bodo začela dela za ureditev odvodnjavanja na območju pristanišča in za namestitev optičnih kablov, kar bo zahtevalo štiri milijone evrov vredno naložbo. Industrijski konzorcij za Julijsko krajino bo stroške kril z deželnimi prispevki.

V kratkem bo znan tudi izvajalec, ki bo poskrbel za izvedbo niza del za povečanje energetske varčnosti pristanišča z zamenjavo starih žarnic z novimi, ki porabijo bistveno manj električne energije. Pristanišče bo dobilo tudi nov žaromet, ki bo prispeval k večji varnosti delavcev.