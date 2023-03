V tržiški termoelektrarni namesto premoga vodik

Termoelektrarna na premog podjetja A2A Energiefuture bo porušena, na njenem mestu pa bodo zgradili nov obrat, ki bo deloval z okolju prijaznejšim »zelenim« vodikom. Tako izhaja iz sporazuma med Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in podjetjem A2A, ki ga je včeraj sprejel deželni odbor. Poleg porušenja objekta in ureditve novega obrata predvideva sporazum tudi okoljsko sanacijo obrata. V pripravo načrta za naslednje korake je bila vključena tudi tržiška občina, ki je predstavila svoje predloge za rešitev, ki bi bila inovativna in trajnostna.

Konec težavnega sobivanja

Po 60 letih se bo tako zaključilo sobivanje med tržiškimi in okoljskimi prebivalci ter termoelektrarno na premog, ki je umeščena tik ob robu mesta, na površini približno 30 hektarjev. Dežela in podjetje A2A Energiefuture sta sprejeli dogovor, ki predvideva vrsto ukrepov. Prvi, najnujnejši, zadeva zaprtje obrata na premog in porušenje ter odstranitev objektov (tudi dimnika), kateremu naj sledi sanacija območja. Za ta dela je predvidena naložba v višini 60 milijonov evrov. Strošek bo krilo podjetje A2A, načrt predvideva več faz, vse morajo biti zaključene v teku 54 mesecev (4 let in pol).

Območje bo na novo zaživelo

Na podlagi predlogov, ki jih je podala Občina Tržič, bo podjetje A2A tudi izpolnilo zahtevo Dežele FJK za nadaljnji načrt urbane regeneracije. V območje, kjer zdaj stoji termoelektrarna na premog, bodo vložili 20 milijonov evrov za popolno prenovo. Načrt predvideva izgradnjo nove pomorske postaje s pomoli za rekreacijska plovila in križarke. V načrtu je tudi kolesarska in pešpot bo bregovih kanalaValentinis. Nadejajo se tudi, da bi zgradili tehnološki park za didaktične dejavnost, posebej tiste, vezane na morsko ekonomijo. Predvidevajo tudi ureditev infrastruktur, ki bodo nujno potrebna za morebitni nastanitveni obrat, javne lokale in samo postajo. Vsi novi objekti bodo uporabljali sončne celice in geotermalno energijo. Regeneracija pa bo zadevala tudi naravno okolje, napovedujejo: del površine bodo namenili ureditvi parka za javnost.

Namesto termoelektrarne na premog, sporoča še Dežela, bodo v Tržiču zgradili nov obrat, ki bo okolju prijaznejši. Uporabljal bo namreč »zeleni« vodik oz. vodik, ki izhaja iz obnovljivih virov.