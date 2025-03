V ukradenem avtu z vlomilskim orodjem

Goriški policisti so pred dvema tednoma v nočnih urah aretirali 39-letnega slovenskega državljana, ki se je skupaj s sovrstnikom, ravno tako slovenskim državljanom, pripeljal v Gorico v ukradenem avtomobilu, v katerem je bilo več vlomilskega orodja.

Med rednim nadzorom mestnega središča so policisti goriškega mobilnega oddelka v Ulici Duca d’Aosta v nočnih urah naleteli na sumljivo dvojico: eden izmed dveh moških je v bližini avtomobila s tujo registrsko tablico opazoval okoliške hiše in stanovanja, drugi je sedel na zadnjem sedežu vozila.

Policisti so se približali moškima za redno kontrolo dokumentov. Eden izmed dveh moških je policistom povedal identiteto, za katero se je kasneje izkazalo, da je lažna. Ker je bil moški vse bolj napet in vse manj pripravljen na sodelovanje, so se policisti odločili za temeljitejši pregled. Takoj so ugotovili, da je bil avtomobil tipa Daewoo matiz, s katerim sta se moška pripeljala v goriško mestno središče, ukraden. Krajo je prijavil njegov lastnik.

Policisti so zaradi tega pregledali tudi notranjost ukradenega avtomobila, v katerem so našli dva nahrbtnika, ki sta bila polna najrazličnejšega vlomilskega orodja. Policisti so takoj zasegli nekaj čepic, rokavic, brusilnik, klešče različnih velikosti, več mehanskih ključev in izvijačev, žepni nož in nekaj svetilk.

Po zasegu vsega vlomilskega orodja so aretirali slovenskega državljana in ga odpeljali v goriški zapor. Na goriškem sodišču so zatem potrdili pripor in moškemu odredili prepoved bivanja na ozemlju Furlanije - Julijske krajine.

Domnevnega pajdaša so prijavili zaradi posedovanja ukradenih predmetov in nezakonite posesti orožja oz. nevarnih predmetov. Goriški kvestor mu je poleg tega odredil prepoved vračanja na ozemlju goriške občine.