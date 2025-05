V vinogradih uresničujejo čezmejni muzej na prostem

Ars Sine Finibus – Umetnost brez meja je naslov zanimivega projekta, ki sta ga zasnovala dva briška vinogradnika, Robert Princic z Jazbin in Matjaž Četrtič iz Kojskega. Kljub državni meji, ki ločuje dve kmetiji, ta dva vinogradnika tesno sodelujeta že veliko let in snujeta vedno nove oblike skupnega pridelovanja briških vin in skupnega nastopanja v javnosti.

Tokrat sta si poslovna partnerja zamislila, da bi trtam in kletarjenju dodala še umetniški prizvok, ki naj bi ga v briško okolje prinesla skupina mladih, v glavnem študentov in Italije in Slovenije. Pozivu se je odzvalo petnajst deklet in fantov, skupaj pa so zasnovali projekt, ki so ga pred dnevi predstavili na Princicevi kmetiji Gradis’ciutta na Jazbinah. Poleg organizatorjev in predstavnikov javnih občil so bili prisotni še števerjanski župan Marjan Drufovka, predstavnica Občine Brda, Tina Novak Samec, odbornica goriške občine Sara Filisetti ter predstavnika EZTS GO Ezio Benedetti in Micaela Passon. Projekt je podprt v okvitu evropskega programa Interreg VI-A. Nastal je v sodelovanju med Galerijo MAG iz Coma, ki jo vodi Salvatore Marsiglione, Studiem Giorgia Calibertija iz Vidma ter vinskimi kletmi Gradis’ciutta z Jazbin in Sinefinis iz Kojskega. Projekt si prizadeva preoblikovati vinograde briškega okolja v inovativni muzej na prostem, kjer se prepletajo narava, umetnost in kulturni spomini.

V teh tonih sta Robert Princic v italijanščini in Matjaž Četrtič v slovenščini obrazložila namene projekta, ki naj bi vnesel novosti v vinogradniška Brda. Naloga mladih umetnikov, starih največ 35 let, bo uveljaviti in ovrednotiti naravne danosti te prelepe dežele, ki jo je človek obogatil s slikovitimi vasicami, sadovnjaki in vinogradi, ki Brdom dajejo svojevrsten videz in izgled. Podroben program dvodnevne prisotnosti mladih je orisal Salvatore Marsiglione, ki je napovedal, da bodo mladi umetniki razdeljeni na manjše skupine in obiskali nekaj briških kleti. Tam si bodo izbrali predmete, stara kmečka orodja, pa tudi objekte, ki jih nameravajo spremeniti v instalacije in jim vliti umetniški pečat. V dneh obiska si bodo izbrali vse te predmete, jih preštudirali, nato pa doma izdelali načrt, ki ga bodo čez dobra dva meseca uresničili na licu mesta.

Od ločevanja do sožitja

Predstavnik EZTS GO, Ezio Benedetti je mladim, zlasti tistim, ki so v Brda prišli od daleč, obrazložil zgodovino Goriške, ki je velikokrat preživljala tragične dogodke, zdaj pa so se končno porušile pregrade ločevanja in dežela vstopa v obdobje sodelovanja in sožitja. S temi cilji skuša stare zamere premostiti tudi projekt Ars Sine Finibus, je poudaril Benedetti.

Pobudo so pozdravili vsi gostje, ki so projekt uvrstili v še eno pobudo, ki ruši ovire, ki so predolgo ločevale ljudi na tem območju. Izrekli so tudi čestitke pobudnikoma hvalevrednega projekta, ki bo nedvomno pripomogel tudi k poživitvi in razvoju turizma ter ovrednotenju kulturne dediščine briške dežele.

Ne nazadnje bo pobuda spodbudila nastanek še novih projektov ter ustvarjala trajne povezave med umetnostjo, pokrajino in evropsko miselnostjo.