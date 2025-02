V Vipavi zaradi neprilagojene hitrosti trčil v otroka na kolesu

V naselju Slap v Vipavi se je včeraj, 24. februarja, zgodila prometna nesreča, v kateri je 30-letni voznik avtomobila na ozki lokalni cesti zaradi neprilagojene hitrosti trčil v otroka na kolesu. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je ta hudo poškodovan. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

30-letnik je ob 17.10 vozil proti središču naselja Slap in zbil otroka, ki se je s kolesom pripeljal iz dovozne poti stanovanjskega bloka. Čeprav je zaviral, se zaradi neprilagojene hitrosti ni uspel pravočasno zaustaviti. Hudo poškodovanega otroka so na kraju nesreče sprva oskrbeli novogoriški reševalci, nato pa so ga prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Tam so ocenili, da je potreben dodatnega zdravljenja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.