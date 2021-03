Več kot 2000 podpisov za vrnitev k dvosmernemu Korzu

Zbrali so 2108 podpisov. Toliko je Goričanov, ki bi radi, da se na Korzu Italia zopet vzpostavi dvosmerni promet. Pole s podpisi so pobudniki peticije danes oddali na vložišču na goriški občini. Goriški župan Rodolfo Ziberna ima sedaj po zakonu 60 dni, da presodi o naslednjih korakih ter pripravi odgovor.

»Zahvaljujemo se vsem, ki so podpisali. Lahko bi jih bilo več, ko ne bi bilo covida, vendar rezultat gre preko naših pričakovanj. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so nam pomagali pri zbiranju podpisov,« je na današnji spletni tiskovni konferenci povedala Giulia Roldo. Ob njej sta pobudnika peticije bila še Luca Michelutti in Rossella Dosso.