»Večina nas prezira«

Neupoštevanje pravil, krčenje demokracije, prezirljiv in posmehljiv odnos do vseh, ki niso del večine. Vse to in več očitajo svetniki opozicije goriški desni sredini, ki Občino Gorica po njihovih besedah vodi vse bolj samovoljno, celo v brk zakonodaji. Predstavniki svetniških skupin Demokratske stranke, Noi Mi Noaltris GO, Laura Fasiolo per Gorizia, Gorizia è tua, Martina sindaco, Zotti contro tutti in Ragione autonoma FWD so včeraj sklicali novinarsko konferenco, da bi javnost seznanili s tem, kar se dogaja v občinskem svetu, na svetniških komisijah in nasploh na relaciji večina–opozicija. Odsotna sta bila Antonio Devetag, ki se je opravičil, in svetnik SSk Walter Bandelj, ki je bil zaseden drugje.

»Opozoriti želimo na težke razmere, ki se vlečejo že od začetka nove mandatne dobe. Večina župana Rodolfa Ziberne nas sistematično ponižuje in nas sploh ne upošteva, kljub temu, da v občinskem svetu zastopamo del občanov in da smo večkrat pokazali željo po sodelovanju,« je uvodoma povedala Laura Fasiolo, nakar je Sandi Feri postregel s konkretnimi primeri. »Seje vodij svetniških skupin sploh nimajo več smisla. Datum in ura zasedanj občinskega sveta se določajo mimo naše volje, dnevni redi, za katere se dogovorimo, nikoli ne držijo. Zgovoren primer je sklep za ustanovitev preiskovalne komisije, ki naj bi preučila okoliščine kibernetskega napada na Občino Gorico. Kljub temu, da smo jo dopolnili in da je ustreznost besedila preverila tudi generalna tajnica, je bilo glasovanje o tem z 12. decembra prestavljeno na 19. december, a je nato točka preprosto izginila z dnevnega reda,« je dejal Feri in opozoril tudi na problem ure začetka sej občinskega sveta, ki je zgodnejša kot nekoč in navzkriž z delovnimi obveznostmi mnogih občinskih svetnikov. »Pred covidom so bile seje vedno ob 18. uri,« je spomnila Rosy Tucci, Eleonora Sartori je opozorila, da bodo s ponedeljkom – ravno na zahtevo opozicije – občani lahko spet fizično navzoči na sejah občinskega sveta. »Seje svetniških komisij pa ostajajo zaprte za javnost in brez spletnega prenosa,« je pripomnil Emanuele Traini.

