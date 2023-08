Večji pretok Soče le avgusta 1986

Zaradi katastrofalnih nalivov, ki so prizadeli Slovenijo, je v noči na včerajšnji dan močno narasla tudi reka Soča. Zjutraj so evakuirali kamp v Občini Kanal, tudi v Podgori, Gradišču in drugod na Goriškem, kjer k sreči do večera niso zabeležili škode, pa je bila reka videti strašljiva. Na solkanski hidrološki postaji so včeraj zjutraj ob 8.20 izmerili pretok 1451 kubičnih metrov na sekundo, nakar je začel počasi upadati. Včerajšnji pretok je za mesec avgust daleč nad povprečjem, pravzaprav skoraj rekorden. V arhivu agencije ARSO smo pregledali podatke solkanske postaje od leta 1980: večji pretok so namerili samo leta 1986 (1844 kubičnih metrov na sekundo), dokaj visok je bil tudi leta 1987 (1223 kubičnih metrov na sekundo), povprečen avgustovski pretok pa znaša le nekaj sto kubikov na sekundo. Za Solkan velja, da se vzpostavi stanje pripravljenosti za ukrepanje, ko pretok preseže prag 1500. Rekord je padel 5. novembra 2012, ko je pretok znašal 2507 kubičnih metrov na sekundo. Včeraj zvečer in ponoči so bili sicer tako v Sloveniji kot v FJK predvideni novi nalivi.