Velikan pod rubijskim mostom

Ribiška sreča se je v soboto nasmehnila mlademu Gabrielu Macuzu, ki se je na ribolov odpravil na Vipavo pod gostilno Rubijski grad v Rubijah. Lovil je some in jim za vabo na dnu reke ponujal sardele. Štiri ure se ni kaj dosti zgodilo, naposled je okrog 23.30 opazil, da je njegova palica nenadoma padla na tla. Takoj je zategnil in začel se je boj z veliko ribo, ki je trajal kakih petnajst minut. »Ko sem ga povlekel k obali, je takoj zatem spet odplaval proti nasprotnemu bregu in z repom udarjal po gladini; zvrstilo se je kar nekaj pobegov, na koncu se mi je le približal. Palico sem držal z desno roko, z levo sem ga trikrat skušal zagrabiti za usta, vendar mi ni uspelo. Naposled sem ga le prijel za škrge in ga povlekel na suho,« nam je včeraj povedal Gabriel Macuz, ki je takoj zatem poklical nekaj prijateljev iz Sovodenj, da bi jih seznanil z ulovom soma, dolgega 166 centimetrov in težkega 26,6 kilograma. K Vipavi ga je zatem prišel poslikat in mu čestitat Gabriele Luisa iz Gorice, sicer upravitelj ribiškega youtube kanala Gais fishing channel.

»Ko sem soma povlekel iz vode, so se mi tresle noge. Pod Rubije se bom še vrnil, saj je v tem predelu Vipave en še večji som, sicer so pred nekaj leti ujeli enega, ki je imel okrog sto osemdeset centimetrov,« pravi Gabriel, ki sicer stanuje v Gorici in bo med prihodnjim šolskim letom obiskoval zadnji letnik humanističnega liceja Simon Gregorčič. Some, ščuke, krape in druge ribe na Vipavi lovi tudi pri Gabrjah in na Špiku, kjer se reka izliva v Sočo.