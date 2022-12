Vgradnji motorjev bo sledil zagon proizvodnje energije

V Ulici Gregorčič v štandreški industrijski coni nastaja nova plinska termoelektrarna rimske družbe Metaenergia; halo, ki so jo začeli graditi v drugi polovici lanskega leta, so v glavnem že opremili, že zgrajeni so tudi njeni dimniki. Predvidoma v roku treh mesecev bodo v obrat vgrajeni plinski motorji za proizvodnjo električne energije, ki so jih pred približno enim mesecem pripeljali v Štandrež. Najprej so turbine na vgradnjo v elektrarno čakale na ploščadi za nekdanjo tovarno Zulli, nakar so jih tik pred začetkom njenega rušenja premaknili na zemljišče v lasti industrijskega konzorcija za Julijsko krajino v Ulici San Michele, in sicer nasproti podjetja Food Product International oz. zraven podjetja Imb-Gar.

»Družba Metaenergia je pred časom potrebovala prostor, kjer skladiščiti motorje, ki so jih izdelali v tržaški tovarni Wärtsilä. Najprej smo ji dali na razpolago ploščad za nekdanjo tovarno Zulli, ki smo jo konec oktobra začeli rušiti. Zaradi tega so morali motorje premakniti na zemljišče v naši lasti v San Michele. Pred tem so izvedli nekaj del, saj so odstranili rastlinje in poskrbeli za posutje območja s plastjo gramoza,« pojasnjuje predsednik industrijskega konzorcija za Julijsko krajino Fabrizio Renato Russo. Po njegovih besedah na zemljišču v Ulici San Michele, kjer so zdaj motorji in hala, sestavljena iz kontejnerjev, ne bodo ničesar gradili.

Družba Metaenergia, pravi Russo, je zemljišče v Ulici San Michele vzela v najem zato, ker ni imela primernega prostora za skladiščenje motorjev pred njihovo vgradnjo v nastajajočo termoelektrarno v Ulici Gregorčič. »Družba Metaenergia je pred nekaj več kot enim mesecem z nami podpisala pogodbo za najem zemljišča v Ulici San Michele, ki velja štiri mesece.

Če bo vgradnja motorjev v termoelektrarno trajala več časa, bomo lahko najemniško pogodbo podaljšali,« razlaga Russo, ki sicer pričakuje, da se bodo v družbi Metaenergia držali predvidenega štirimesečnega termina, saj je v nastajajoči termoelektrarni vse nared za vgradnjo motorjev, kar samo po sebi iz tehničnega vidika ni preveč zahtevna naloga. Vgradnji motorjev bodo sledila vsa predvidena tehnična preverjanja, tako da gre pričakovati, da ne bo treba dosti čakati na zagon nove termoelektrarne, ki si je Štandrežci ne ravno želijo.

Rimska družba Metaenergia je pridobila integrirano okoljsko dovoljenje za gradnjo termoelektrarne v Ulici Gregorčič oktobra 2019. Dokumentacijo je zatem preverila goriška občina, ki je izdala pozitivno mnenje, ne da bi vložila pripomb. Takrat se je oglasil odbor NoBiomasseGo; ker postopka za gradnjo termoelektrarne ni bilo več mogoče ustaviti, so člani odbora pripravili dve peticiji in zbrali 3200 podpisov, s katerimi so želeli doseči, da bi v prihodnje ne prišlo do gradnje novih onesnažujočih obratov ob robu mesta. Na goriški občini peticij niso vzeli v poštev.

Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj je družba Metanergia med lanskim poletjem podpisala z družbo Wärtsilä pogodbo za dobavo 22 plinskih motorjev za proizvodnjo električne energije, s katerimi opremiti skupno šest novih termoelektrarn. Poleg Štandreža je v prejšnjih letih družba Metanergia sprožila postopke za gradnjo novih novih plinskih termoelektrarn še v krajih Piombino (Livorno), Sulmona (L’Aquila), Cassino (Frosinone), Melfi (Potenza) in Castellanza (Varese). Tudi v nekaterih izmed omenjenih krajev so ustanovili odbore proti gradnji termoelektrarn, vendar so domala povsod postopki vseeno stekli. Ob podpisu pogodbe z družbo Wärtsilä, do katere je prišlo med lanskim julijem, so v družbi Metaenergia napovedali, da bodo termoelektrarne dograjene do junija 2022. Termina se vsaj v Štandrežu niso držali, nabrali so si nekaj zamude, vendar so v zadnjih časih pospešili z delom, tako da se res bliža čas, ko bodo morali v Štandežci sobivati še z eno termoelektrarno.