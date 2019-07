Video vodič za obisk gradu

Obiskovalcem goriškega gradu je od danes na voljo brezplačen video vodič, čigar uporaba je možna v italijanščini, slovenščini, nemščini in angleščini. Video vodič bo v kratkem tudi na voljo kot spletna aplikacija za pametne telefone, turistom na goriškem gradu pa ga bodo ponujali na pametni tablici s slušalkami.

Uporabnik lahko izbira med štirimi različnimi »nivoji« razlage in obiska: na voljo je standardni obisk, poglobljeni obisk, obisk za mlade nad 14. letom in za otroke pod 14. letom. Vodič spremlja turista po treh nadstropjih gradu, mu označi in nudi razlage posebnih zanimivosti (kipov, slik, umetnin itd), 3D rekonstrukcije delov stavbe, ki jih ni več, ter posnetke na 360 stopinj. Razlage lahko uporabniki berejo, jih poslušajo ali jim sledijo na tablici.