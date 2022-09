Višji stroški zahtevajo nov projekt

Zaradi vse višjih stroškov gradbenih materialov usoda podzemnega parkirišča na območju nekdanje tržnice na debelo v Boccacciovi ulici v Gorici visi na nitki. Na občini so ugotovili, da sedem milijonov evrov, ki jih imajo na razpolago za uresničitev načrta, po vsej verjetnosti ne bi bilo dovolj za izgradnjo parkirišča, zaradi česar so se odločili, da bodo projekt na novo premislili.

Začetno so načrtovali podzemno parkirišče s kar 500 parkirnimi mesti, kasneje so njihovo število znižali na 200, vendar tudi v tem primeru razpoložljivih sredstev najverjetneje ne bi bilo dovolj. Ker morajo pripraviti nov projekt, je občinska odbornica Chiara Gatta med sredinem zasedanjem občinskega sveta umaknila z dnevnega reda varianto k prostorskemu načrtu, ki bi omogočila izgradnjo parkirišča na območju nekdanje tržnice na debelo v Boccacciovi ulici. »Ko sem umaknila z dnevnega reda varianto, ni bilo večjih polemik, zaradi česar se zahvaljujem prav vsem občinskim svetnikom. Že med zasedanjem pristojne občinske komisije sem napovedala, da moramo projekt na novo premisliti, kar je vezano na velik porast cen gradbenih materialov. V pristojnih občinskih uradih bodo celotno zadevo spet vzeli pod drobnogled in pripravili nov osnutek načrta, pri čemer se tudi opozicija strinja, da je treba območje nekdanje tržnice na debelo prenoviti,« pojasnjuje Chiara Gatta. V sredo so v nadaljevanju zasedanja občinski svetniki z izjemo Franca Zottija potrdili varianto k prostorskemu načrtu, ki zadeva gradnjo novih kolesarskih poti ob Soči, ki bodo povezale razne občine v nekdanji goriški pokrajini; gre za projekt, ki ga je začela pripravljati nekdanja medobčinska unija za Brda in Goriško, medtem ko ga zdaj razvija organ za upravno decentralizacijo iz Gorice.Na dogajanje okrog tržnice na debelo se je včeraj odzvala občinska svetnica Demokratske stranke Laura Fasiolo, ki ugotavlja, da občina nima prave razvojne vizije. Po njenih besedah hoče občina nameniti sedem milijonov evrov za gradnjo podzemnega parkirišča, za ureditev večnamenskega območja s prozorno streho in obnovo objektov nekdanje pokrite tržnice, v katerih bodo prirejali dogodke in občasno izvajali trgovsko dejavnost. Laura Fasiolo se pri tem sprašuje, zakaj namenjajo območje nekdanje tržnice na debelo prirejanju dogodkov, čeprav imamo po mestu cel kup dvoran, ki samevajo. Poleg tega ugotavlja, da občina še ni posodobila svojega prometnega načrta, tako da ni mogoče predvideti, kako bi gradnja podzemnega parkirišča vplivala na mestni promet.