Visoke položnice skrbijo tudi župane

Jesen, ki s seboj prinaša odprtje šol in športnih objektov ter kmalu tudi ogrevanje le-teh, je pred vrati, župane pa skrbi, ali bodo kos vse višjim stroškom za energijo. Povišanje cen energentov, na katero so že opozorili župani nekaterih občin, in splošna draginja udarjata tudi po manjših občinah, ki imajo še manj manevrskega prostora za varčevanje kot večja mesta. Z visokimi stroški za energijo se že soočata župana iz Doberdoba in Sovodenj, medtem ko v Števerjanu še niso zabeležili občutnega povišanja, čeprav to pričakujejo v jesenskih mesecih. Občine sicer upajo v konkretnejšo pomoč države, a trenutno še nimajo nobenih zagotovil in se bojijo, da jih čakajo težki časi.

»V poletnih mesecih nismo veliko uporabljali elektrike in plina, kljub temu pa draginjo že občutimo in gotovo ne bomo imeli popusta,« pravi sovodenjski župan Luca Pisk, ki se boji, da bodo zaradi rastočih cen nastradali predvsem občani. Ker so bile v poletnih mesecih šolske stavbe prazne in tudi športna društva niso veliko uporabljala telovadnice, ki so jo lani sicer energetsko sanirali, za zdaj še ne beležijo nevzdržnih stroškov, kljub temu pa je povišanje opazno. Od januarja do julija letos so stroški za plin za športne objekte presegali 11 tisoč evrov, medtem ko so lani – za celo leto – plačali nekaj čez 7 tisoč evrov.

Tudi doberdobski župan Fabio Vizintin se sooča s povišanjem stroškov za energijo, čeprav so v občini v prejšnjih letih veliko investirali v energetsko učinkovitost. »Samo za plin smo v januarju prejeli za 3000 evrov višji račun kot leto prej, trend pa se je od takrat samo še stopnjeval,« pojasnjuje Fabio Vizintin, ki opozarja, da bodo največje težave imeli prav v zadnjih mesecih letošnjega leta.

Tako kot v ostalih dveh so tudi v števerjanski občini veliko vložili v energetsko učinkovitost, zato ima večina občinskih poslopij tudi sončne elektrarne in občutnega povišanja stroškov po mnenju županje France Padovan niso še imeli. Kot prav vsakega občinskega upravitelja pa tudi števerjansko županjo skrbi jesen, ki bo iz tega vidika zelo »vroča«. »Če bodo stroški nevzdržni, bomo morali tudi ugašati razsvetljavo,« napoveduje Franca Padovan.