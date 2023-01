Vlom v bencinski servis na Ajševici

Danes zjutraj so občani opazili povečano število policijskih patrulj na območju Ajševice, poročajo Primorske novice. Tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik je za Primorske novice potrdil, da so okoli 5. ure prejeli obvestilo o vlomu v omenjeni bencinski servis, od koder je izginila večja količina tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret. »Višina nastale materialne škode se še ocenjuje, po nestrokovni oceni je zaradi omenjenega kaznivega dejanja nastala večja materialna škoda,« so sporočili kasneje z novogoriške policijske uprave.

V zvezi z omenjenim kaznivim dejanjem novogoriški policisti izvajajo aktivnosti z namenom izsleditve neznanih storilcev in hkrati zaprošajo vse, ki bi glede omenjenega vloma v omenjeni bencinski servis v Ajševici imeli kakršnekoli koristne informacije, da jih sporočijo policistom Policijske postaje Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, telefon: (05) 303 44 00, elektronska pošta: pp_nova_gorica.pung@policija.si) oz. pokličejo najbližjo policijsko postajo ali pa pokličejo na znano interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.