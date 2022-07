Vlomili v dva avtoodpada

Neznani tatovi so bili med vikendom na delu na Peči in na Jeremitišču, kjer so obiskali tamkajšnja avtoodpada in v obeh primerih ostali praznih rok.

»Varnostne kamere so približno pol ure čez polnočjo v noči s petka na soboto posnele štiri moške. Približali so se skladišču našega avtoodpada in razbili dve šipi, da bi vstopili v njegovo notranjost. Takrat se je sprožila alarmna naprava, ki je povezana tudi z varnostnimi silami. Karabinjerji so pridrveli na Peč le kakih pet minut kasneje, vendar so vlomilci takrat že pobegnili neznano kam, najverjetneje po okoliških poljih,« nam je povedal Riccardo Primožič, upravitelj avtoodpada na Peči. V preteklosti je že doživel nekaj vlomov, nekoč celo tri v enem mesecu. Tatovi kradejo razne avtomobilske dele, tokrat Primožič sumi, da so iskali katalizatorje, ki jih je naključno odpeljal v specializirani zbirni center ravno pred nekaj dnevi. V katalizatorjih je več dragocenih kovin, zato so zelo pogosto tarča tatov, zlasti z Vzhodne Evrope.

Med vikendom so bili tatovi na delu tudi v avtoodpadu Zavadlav na Jeremitišču. Njegov upravitelj Michele Maniero je sledi tatinskega pohoda odkril v nedeljo popoldne. »Pred vrati pisarne sem na tleh opazil dva velika izvijača, s pomočjo katerih so tatovi po vsej verjetnosti vlomili v notranje prostore. K sreči v bistvu niso povzročili škode, saj so se vrata kaj kmalu odprla,« je za Primorski dnevnik povedal Maniero, ki je v pisarni našel vse predale odprte. Tatovi so pregledali tudi omaro in odprli blagajno, v kateri ni bilo denarja. Odpravili so se tudi v sosednje skladišče, kjer so shranjeni razno orodje in avtomobilski deli, vendar naposled niso ničesar pobrali in brez nikakršnega plena odšli neznano kam.