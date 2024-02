Vodja mora imeti čas za razmislek, za ljudi in zase

Ljudje se pridružijo podjetju, zapustijo pa svojega šefa. Kakšne naj bi bile kompetence sodobnega vodje oz. podjetnika? O tem je minuli četrtek v Trgovskem domu spregovoril Janez Žezlina, strokovnjak s področja vodenja.

»Janez Žezlina se ukvarja s podjetji. Gre torej za vrhunskega strokovnjaka, ki ne prihaja iz teorije, ampak povezuje teorijo z zelo močno prakso in bo danes z nami delil bogate izkušnje,« je govornika predstavila Mateja Milost, znanstvena direktorica Slovenskega izobraževalnega konzorcija - Slov.I.K.,ki je nato poslušalcem predstavila tudi sam program Spretnorasti. Izvajata ga Mladinski dom in Slovik in je letos že v svoji tretji fazi, ki nosi naslov Akademija osebnih in poslovnih kompetenc. Mateja Milost je še razložila, da bodo tisti, ki se bodo udeležili večine delavnic, ob koncu dobili potrdilo o pridobljenih kompetencah. Besedo je nato prevzel predavatelj, ki je poslušalce neposredno vključeval v pogovor in jih vabil k razmišljanju. O sebi je povedal, da se že približno trideset let ukvarja s področjem razvoja potenciala večjih in manjših organizacij. Študiral je tudi psihoterapijo in nevroznanost, priznal pa je, da »več kot vem o vodenju, bolj vem, da nič ne vem«. Zlatega pravila za dobrega vodjo ni. Ključno pa je, da zna biti le-ta fleksibilen.

»Svet gre noro hitro naprej in pomembno je, da se stalno prilagajamo. Kot vodje in kot podjetniki moramo ves čas iz cone udobja,« je dejal. Cona udobja predstavlja problem, saj v njej vsi radi ostajajo, se pa posledično ne razvijajo. Navade imajo sicer tudi svoje pozitivne plati, cona udobja pa je nevarna past, saj se s časom krči. S treningom in dobrimi izkušnjami pa lahko raste in lahko postane posameznik, ki se vanjo ne zapira, vedno bolj suveren tudi v situacijah, ki so se mu morda prej zdele nemogoče.