Voznik s ceste pobral za 370 evrov mesnin, ki jih je izgubila voznica kombija

V Brdih je voznik BMW-ja italijanskih registrskih tablic izkoristil priložnost in s ceste pobral več mesnin, ki jih je izgubila voznica kombija, poročajo Primorske novice.

Novogoriške policiste so o nenavadni tatvini, ki se je zgodila med Neblom in Dobrovim, obvestili v sredo dopoldne. Neznani voznik se je peljal proti Dobrovem, ko je na mostu čez potok Kozbanjšček na cesti zagledal raztresene mesne izdelke in je nemudoma zagrabil priložnost. Ustavil je vozilo in mesnine hitro pospravil v prtljažnik ter odpeljal.

Mesnine so popadale iz kombija, s katerim je voznica prevažala tovor za enega od mesno predelovalnih podjetij. Med vožnjo so se odprla zadnja vrata kombija in del tovora se je raztresel.

Voznik BMW-ja je podjetje oškodoval za približno 370 evrov. V podjetju niso dali predloga za pregon kaznivega dejanja, zato bodo novogoriški policisti na tožilstvo poslali le poročilo o svojih ugotovitvah.