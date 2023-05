Vpis na seznam, ki rešuje življenja

Na goriškem Travniku bo v soboto, 13. maja, potekal dogodek Match for life. Na njem bo združenje darovalcev kostnega mozga ADMO skupaj s krvodajalci, Rdečim križem ter društvi ADO, Friulclaun, UnDueTre Claun in VIP Claunando ozaveščalo o pomenu darovanja kostnega mozga in krvotvornih matičnih celic (KMC), ki imajo ključno vlogo pri reševanju življenj bolnikov s krvnimi raki, tako odraslih kot otrok.

Cilj je spodbuditi čim več mladih, da se vpišejo v italijanski register darovalcev kostnega mozga. »Tipizacijo lahko namreč v Italiji opravijo samo osebe med 18. in 35. letom, ki tehtajo najmanj 50 kilogramov in so v dobrem zdravstvenem stanju,« je povedala deželna predsednica združenja ADMO Paola Rugo in poudarila, da je bilo lani v FJK v register vpisanih 1179 ljudi, kar našo deželo po številu potencialnih darovalcev v razmerju s številom prebivalcev postavlja na tretje mesto v Italiji. Bolnik in darovalec se morata ujemati v tkivnih znamenjih, ki jih nosimo na vseh svojih celicah: samo eden od 100.000 darovalcev je lahko »pravi«. Obsežnejši je register darovalcev, večja je možnost, da se bo našlo bolniku tkivno skladnega. Če se nesorodnega darovalca ne najde v domačem registru, se začne iskanje po registrih drugih držav, je še pojasnila Paola Rugo.

Za vpis v register je dovolj opraviti odvzem krvi ali vzorca sline. Brise bodo opravljali tudi v soboto na Travniku, kamor med 9. in 19. uro vabijo mlade, a tudi manj mlade in družine, saj bo poskrbljeno za animacijo. Občinska odbornica Silvana Romano je izpostavila potrebo o ozaveščanju o postopku darovanja KMC, ki ni invaziven zdravstveni poseg, tudi v šolah. »Tudi priseljencem iz držav, kjer darovanje ni tako razširjeno, je treba pojasniti, kako je pomembno in kako poteka,« je dejala odbornica.Kdor se vpiše v italijanski register darovalcev, ostane na seznamu do 55. leta starosti, zatem darovanje ni več dovoljeno. Ta omejitev ne velja za družinske člane.