Vrhovski nižješolci še brez prevoza

Osem nižješolcev z Vrha, ki so v pravkar zaključenem šolskem letu obiskovali šolo Ivana Trinka v Gorici, sta skozi vse leto v šolo vozila starša. Vprašanje prevoza z avtobusom podjetja APT z Vrha v Gorico je namreč še vedno nerešeno, potem ko so na šoli Trinko lani izbrali krajši teden s prosto soboto in posledično prilagodili urnik pouka, ki pa se ni ujemal z urniki avtobusa št. 8 podjetja APT. Od začetka lanskega septembra, ko je Primorski dnevnik poročal o težavi, se ni nič spremenilo, pravi Dolores Cernic, mama enega od učencev in tudi občinska svetnica v Sovodnjah, ki si je problematiko vzela k srcu ter opozorila vse pristojne organe, od šole in občine do Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK in podjetja APT, do zdaj brez uspeha. Na Večstopenjski šoli Gorica bodo podjetje še enkrat prosili, da urnik spremeni in zagotovi možnost prevoza nižješolcev, ki naj bi jih bilo v prihodnjem šolskem letu še več kot letos.

Neuslišane zahteve

Na šoli Trinko se je v minulem šolskem letu pouk začenjal ob 7.40, končal pa ob 14. uri, urniki avtobusa št. 8 pa se niso prilagodili tej spremembi. Podjetje je urnike te proge v preteklosti že enkrat spremenilo, da bi prišlo naproti potrebam učencev iz Romjana, ki so zahajali na nižjo srednjo šolo v Doberdobu. Dijaki z Vrha tako niso mogli koristiti avtobusnega prevoza, saj bi v tem primeru v šolo prišli s kar polurno zamudo: če bi se na avtobus vkrcali ob 7.37, kot so to delali v prejšnjih letih, bi po zamenjavi avtobusa na goriškem vozlišču v šolo prišli šele ob 8.10. V teku letošnjega šolskega leta je to bil problem za osem nižješolcev, za prevoz katerih so poskrbeli starši, pravi Dolores Cernic, ki je tudi sama sodelovala pri zagotavljanju prevoza. A to zanjo ni rešitev, saj se npr. postavlja tudi vprašanje tistih staršev, ki se v službo ne peljejo v Gorico, a morajo v to mesto vseeno, da bi pripeljali svoje otroke v šolo. Za otroke oz. mlade do 14. leta starosti je prevoz v šolo v prvi vrsti skrb občine, če le-ta ni v stanju tega zagotoviti, pa prevoznega podjetja. Dolores Cernic je po lastnih besedah februarja letos pisno večkrat opozorila ravnatelja Večstopenjske šole Gorica Davida Clodiga, a ni prejela odgovora. Obrnila se je še na podjetje APT, od koder so ji marca odvrnili, da urnik ostane tak, kot je, Občina Sovodnje pa nima avtobusa, ki bi bil primeren za prevoz nižješolcev.

Vprašanje torej ostaja odprto, v prihodnjem šolskem letu pa utegne postati tudi bolj pereče, saj bo nižješolcev z Vrha, ki se bodo morali peljati v Gorico, po besedah Dolores Cernic deset, katerim bi se lahko pridružili tudi kaki trije ali štirje vrstniki iz Sovodenj. Mladih iz ostalih vasi sovodenjske občine ni veliko in jih starši sami peljejo v Gorico. A kaj se zgodi, če tega ne bodo mogli zagotavljati? Če drugače ne bo šlo, bodo dijaki v šolo prihajali po prvi učni uri, pravi sogovornica, ki dodaja, da ko so na šoli Trinko odločali o uvedbi proste sobote, so to storili pod pogojem, da bo prevoz zagotovljen. Vsi so dobili prevoz, izostala je samo sovodenjska občina, pravi Dolores Cernic, ki se sprašuje, kaj se bo zgodilo, če starši ne bodo mogli peljati otrok v šolo: bodo otroci kar ostali doma? Sogovornica ima v mislih tudi alternativne rešitve: pri APT sta namreč v službi dva prebivalca Vrha, od katerih je eden šofer, drugi pa mehanik, ki pa razpolaga tudi z vozniškim dovoljenjem za avtobusom. Preden bi odpotoval v službo, bi lahko z manjšim avtobusom pobral vrhovske dijake in jih peljal v Gorico, pravi Dolores Cernic, ki je drugače prišla do zaključka, da nihče ne pokaže dobre volje, da bi vprašanje rešili.

Občinski šolabus ni primeren

Župan Luca Pisk je za naš časopis ponovil stališče, ki ga je podal septembra lani: občinski šolski avtobus ne utegne zagotoviti prevoza tudi nižješolcem, saj mora peljati otroke do dveh otroških vrtcev in osnovnih šol na lastnem ozemlju ter do italijanske osnovne šole na Rojcah v goriški občini. Časovno se stvar ne izide, poleg tega so sedeži v avtobusu primerni za prevoz malčkov iz vrtcev in osnovnošolskih otrok, ne pa srednješolcev, tudi za najem drugega šolabusa in plačevanje dodatnega šoferja občina nima kritja. Zdaj na občini preverjajo, koliko otrok bo vpisanih v šole in vrtce, ko bodo imeli točne podatke, bodo preučili, če se da kaj urediti, pravi Pisk, ki je tudi nekoliko kritičen do šole Trinko, kjer so po njegovih besedah šli v spreminjanje urnika, ne da bi si zagotovili tudi ustrezen prevoz pri APT.

Ravnatelj Večstopenjske šole Gorica David Clodig pravi, da je na vprašanja o problematiki prevoza z Vrha odgovoril že večkrat. Problem je po njegovih besedah v tem, da je prevoz učencev in dijakov večstopenjskih šol v pristojnosti občin, prevoz višješolcev pa v pristojnosti podjetja APT. Le-to ne samo, da ni dolžno poskrbeti za prevoz nižješolcev, za to očitno ne kaže niti zanimanja, ker bi bilo število novih abonentov premajhno, da bi se dodatna sprememba urnika avtobusa št. 8 ekonomsko splačala, pravi Clodig. Na njegove prošnje so iz podjetja odgovorili, rekoč da je zelo težko prilagoditi urnik proge, ker so ga pred leti že spremenili, da bi prišli naproti potrebam prevoza učencev iz Romjana. Po drugi strani pa prevoza ne more zagotoviti niti Občina Sovodnje, pravi ravnatelj, ki dodaja, da se je podoben problem pojavil tudi glede prevoza učencev s Krminskega.

Vsekakor bo šola še poskušala doseči kako rešitev. Na zadnji seji zavodskega sveta so tako ostali dogovorjeni, da bosta predsednik sveta in ravnatelj spet pisala podjetju APT in vztrajala pri zahtevi, da se vprašanje reši. Vendar, dodaja Clodig, je stvar težka in zapletena.