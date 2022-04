Vse manj azbestnih streh

V Tržiču in tudi v drugih občinah po vsej Furlaniji-Julijski krajini je azbestnih streh vse manj, saj so številne izmed njih v zadnjih letih popisali in zatem ustrezno sanirali. Medtem ko je bilo na področju sanacije azesta storjenih kar nekaj korakov naprej, je pandemija covida-19 povzročila obilo težav vsem preventivnim programom v zdravstvu. Pod udarom je seveda bila tudi preventiva, ki zadeva azbestne bolezni, na kar so opozorili med včerajšnjo, deveto deželno konferenco o azbestu, ki so jo izpeljali v Tržiču.

Krajevne uprave si že več let prizadevajo, da bi bilo poskrbljeno za sanacijo čim večjega števila azbestnih streh, ki še vedno predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, še zlasti, če jih je načel zob časa in začenjajo razpadati. Med lanskim letom je število sanacij na deželni ravni naraslo, kar je posledica obnove številnih nepremičnin s subvencionirami bonusi. V zadnjih petih letih je bilo v povprečju letno saniranih 3000 azbestnih streh, medtem ko se je lani nabralo kar 3500 sanacij. K porastu števila primerov so prispevali tudi prispevki, ki jih preko občin zasebnikom izplačuje deželna uprava. Deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro je med včerajšnjo konferenco pojasnil, da je bilo lani sprejetih kar 2393 prošenj, sicer je dežela skupno nakazala 8.170.000 evrov prispevkov za sanacijo azbestnih streh.Dežela si v sodelovanju z zdravstvenimi podjetji in občinami prizadeva tudi za popis vseh azbestnih streh, ki še vedno niso bile ustrezno sanirane. Tržiška občina je med lanskim letom skupaj z zdravstvenim podjetjem Asugi popisala vse azbestne strehe v občini in jih tudi razvrstila glede na njihovo stanje. Kjer je bil azbest v najslabšem stanju, so stopili v stik z lastniki nepremičnin in jim svetovali, kako naj poskrbijo za ustrezno sanacijo. Teh primerov je bilo skupno 36 in za vse se je že začel postopek, ki bo vodil do sanacije. Poleg tega so popisali 292 objektov z azbestno kritino v slabem stanju; tudi v tem primeru je že stekel postopek za vse objekte. Ne nazadnje so ugotovili še 36 primerov azbestnih kritin v zaenkrat še zadovoljivem stanju; v tem primeru so doslej sprožili 16 postopkov. Občani lahko za informacije kličejo v pristojni okoljski urad (tel. 0481-494470, 0481-494471, 0481-494474) ali pišejo na naslov elektronske pošte tržiške občine ambiente@comune.monfalcone.go.it.