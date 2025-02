Vse tovornjake, namenjene v Italijo, bodo preusmerjali skozi Fernetiče

Med izvajanjem obnovitvenih del na hitri cesti H4 med Razdrtim in Vipavo bodo vse tovornjake, namenjene v Italijo, preusmerili skozi Fernetiče. Niti enega ne bodo spustili po vzporedni regionalni cesti, po kateri bodo lahko vozili samo osebni avtomobili, avtobusi in tovornjaki s ciljem v Sloveniji. Nad odločitvijo družbe Dars izraža razočaranje predsednik družbe SDAG Giuliano Grendene, in sicer skupaj s predstavnikoma goriških avtoprevoznikov Mattio Winklerjem in špediterjev Christianom Spanojem. Od začetka decembra naprej je bilo napovedanim obnovitvenim delom na hitri cesti H4 posvečenih več srečanj; nekajkrat so se sestali na tržaški prefekturi, kjer so gostili tudi predstavnike slovenskega ministrstva za promet in družbe Dars. V imenu deželne vlade je zadevi sledila odbornica Cristina Amirante, ki si je skupaj z ostalimi sogovorniki z italijanske strani prizadevala, da bi slovensko ministrstvo za promet in družba Dars omogočila vožnjo po vzporedni regionalni cesti vsaj tovornjakom, ki so namenjeni na goriško tovorno postajališče; govor je bil o 500 in kasneje 200 - 250 tovornjakih na dan. V družbi Dars so predloge vzeli v pre tres, vendar so se naposled odločili, da prošnji italijanske strani ne bodo ugodili."Promet bo v času izvajanja glavnih del na hitri cesti Razdrto-Vipava v smeri od Razdrtega proti Vipavi (navzdol) potekal po vzporedni regionalni cesti. Vozila, ki bodo na primorsko avtocesto A1 Ljubljana-Koper namenjena v smeri proti Vipavi, bodo na območju priključka Razdrto preusmerjena na vzporedno regionalno cesto do priključka Vipava, kjer se bodo znova vključila na hitro cesto. Navedeni režim bo veljal za vsa osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji. Ves tranzitni tovorni promet, namenjen na mejni prehod Vrtojba, bo na primorski avtocesti A1 preusmerjen na mejni prehod Fernetiči," so pred nekaj dnevi iz družbe Dars odgovorili na naše novinarsko vprašanje in pristavili, da bo prometna ureditev iz smeri Vipave proti Razdrtemu (navzgor) ostala nespremenjena, tako da bo promet vseskozi med izvajanjem glavnih del potekal po hitri cesti, po obeh pasovih.In kdaj se bodo začela gradbena dela oz. kdaj bo stopila v veljavo zapora? "Popolna zapora hitre ceste na odseku Razdrto-Vipava je trenutno predvidena konec februarja 2025. Točen datum bo znan po pridobitvi soglasja Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), ki je pogoj za preusmeritev prometa proti Vipavi na vzporedno regionalno cesto (z njo upravlja DRSI) in za izvedbo ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti na regionalni cesti: semaforizacija križišča na območju križanja regionalne ceste in avtocestnega priključka Razdrto, izvedba dveh prehodov za pešce (v Razdrtem in Podnanosu) ter postavitev opozorilnih tabel za umirjanje prometa. Izvedba navedenih dodatnih ureditev in posledično preusmeritev prometa je odvisna tudi od vremenskih pogojev za izvajanje gradbenih del," so glede začetka gradbenih del oz. zapore povedali iz družbe Dars.Obetajo se dolgi zastoji"Vsi tovornjaki, ki bodo prihajali iz Ljubljane in bodo namenjeni v Italijo, bodo morali skozi mejni prehod pri Fernetičih, ki iz strukturnega in funkcionalnega vidika ne bo prenesel dodatnih 3000 tovornjakov na dan," opozarja Grendene in pojasnjuje, da bodo prevozna podjetja utrpela škodo ne toliko zaradi 30 do 50 kilometrov več, ki jih bodo tovornjaki morali opraviti, temveč zaradi izgube časa. Grendene predvideva, da bo pri Fernetičih prihajalo do dolgih zastojev, kot se je med drugim nedavno zgodilo, ko so hitro cesto H4 zaprli zaradi vetra. Takrat se je pri Fernetičih ustvarila 12 kilometrov dolga vrsta. "Katera bo posledica vsega tega? Uvoz niki in izvozniki bodo poiskali alternativne poti, ki bodo obšle Gorico, Trst in verjetno Italijo na sploh," je črnogled Grendene, ki opozarja, da bodo na goriškem tovornem postajališču zaradi upada postankov na letni rav ni imeli vsaj 300.000 evrov iz gube, zaradi katere bo ogroženo delovanje družbe Sdag, ki je ravno v zadnjih dveh letih prejelošest milijonov evrov prispevkov Dežele Furlanije - Julijske krajine in Trgovinske zbornice za razne izboljšave na logističnem terminalu. Mattia Winkler je še posebej razočaran, ker bodo tovornjaki lahko vozili v Novo Gorico - Vrtojbo, saj bo šlo za "lokalni tovorni promet", medtem ko ne bodo smeli do sosednjega območja na italijanski strani meje, ki je oddaljen le nekaj stotin metrov od mejne črte. Zelo zaskrbljen je tudi Christian Spanò, ki opozarja, da bo zapora negativno vplivala na poslovanje številnih podjetij in posledično tudi na delovna mesta. Čeprav ugotavlja, da je slovenska stran doslej zavrnila vse predloge sogovornikov iz Italije, vseeno upa, da bo zadnji trenutek le prišlo do rešitve, ki bi zagotovila preživetje goriškim avtoprevoznikom in špediterjem.