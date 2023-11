Vse več mladih družin ne pride do konca meseca

Med lanskim letom je goriška nadškofijska Karitas zagotovila pomoč 917 družinam oz. skupno 2420 osebam, med katerimi je bilo veliko otrok in mladih.

»Do leta 2008 so bili v težavah predvsem posamezniki, zatem so začele potrebovati pomoč tudi družine. Njihova stiska se je med pandemijo le še povečala, tako da danes pod pragom revščine živi vse več družin z otroki. Med prosilci pomoči narašča tudi število italijanskih državljanov, ki predstavljajo že 57,40 odstotka oseb v težavah,« pojasnjuje Adalberto Chimera, namestnik direktorja goriške Karitas, ki je včeraj poročilo o revščini na ozemlju goriške nadškofije iz lanskega leta predstavil skupaj z Valentino Busatta in Selino Trevisa. Chimera je poudaril, da je v težavah tudi vse več žensk, ki predstavljajo polovico prosilcev pomoči, sicer narašča tudi število družin z mladoletnimi otroki, ki brez podpore ne pridejo do konca meseca.

»Družine, ki nas prosijo za pomoč, imajo prenizke dohodke oz. jih nimajo več zaradi izgube delovnega mesta. Seveda še zlasti nastradajo otroci, ki se jim dogaja, da ostanejo brez ustrezne vzgoje in brez tistih dejavnosti, ki prispevajo k njihovemu dozorevanju,« je še poudaril Chimera in opozoril, da so ravno zaradi tega letošnji dan revnih (papež Frančišek ga je ustanovil pred sedmimi leti) posvetili težavam, ki jih imajo družine pri vzgajanju svojih otrok zaradi revščine.