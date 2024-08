Vzpostavili so umetniške, a tudi prijateljske vezi

Kakih dvajset pevk in pevcev, ki si svoje glasbeno znanje nabirajo pri Operni akademiji iz Križa pri Trstu, se je pred dnevi na zaključnem nastopu predstavilo v Kulturnem domu v Gorici. Akademijo že veliko let vodi neutrudni pevec, dirigent in učitelj Aleksander Švab, ki je obenem tudi zaslužen, da v tej pevski zvrsti povezuje mlade italijanske, slovenske in ruske pevce.

Skupino, ki je nastopila v Kulturnem domu, so v glavnem sestavljali prav pevci in pevke iz Rusije. Le-ti so sodelovali na večtedenskem tečaju opernega petja pri Operni akademiji Križ in se s pridobljenim znanjem vračajo domov. To je v svojem uvodnem nagovoru omenil maestro Švab, ki je med drugim poudaril, da so poleg umetniških mladi pevci vzpostavili veliko prijateljskih stikov, ki so v času napetih mednarodnih odnosov še kako dobrodošli. Pri tem se je zahvalil diplomatskim in konzularnim krogom iz Italije in Rusije, da so omogočili udeležbo mladih ruskih pevcev. Zahvalil se je tudi Kulturnemu domu za pomoč, ki jo je nudil pri izvedbi pevskega tečaja, saj so nekaj dni mladi operni upi vadili prav v goriškem hramu kulture. Koncerta so se udeležili tudi nekateri ugledni gostje, med katerimi gre omeniti deželnega svetnika Diega Bernardisa, goriškega župana Rodolfa Ziberno in predstavnici kluba Unesco iz Vidma.

Od arij do romanc

V skoraj dveurnem pevskem večeru, ki so mu prireditelji dali naslov Pot prijateljstva, so se mladi pevci predstavili v različnih glasbenih zvrsteh. Prednjačile so seveda operne arije, niso pa manjkale niti romance in pesmi iz ljudskega izročila. Pred publiko so stopili Anna, Arina, Artemij, Elizaveta, Gavril, Marina, Platon, Anastazija, Ksenija idr. ter Slovenka Karin in Italijan Samuele. Vse izvajalce je na klavir spremljala ruska pianistka Natalija Saakjan. Napovedovalki posameznih točk sta bili Rusinja Anastazija Kovaleva v italijanščini in Karin Luin v slovenščini. Obe sta se izkazali tudi kot obetajoči pevki zahtevnih opernih arij.

Kot posebna gostja je nastopila tudi ruska pevka Ksenija Prošina, ki je več let sodelovala pri Operni akademiji iz Križa in se je zdaj uveljavila kot odlična pevka v mednarodnih opernih krogih.

Prejeli so priznanja

Na koncu so vsi skupaj zapeli rusko pesem o prijateljstvu, skupaj z vso dvorano pa v večjezični inačici znano Vse najboljše za te v čast spremljevalki ruske skupine, ki je prav tistega dne praznovala rojstni dan. Tečajnikom je na koncu Aleksander Švab podelil priznanja za sodelovanje, goriški župan Ziberna je v kratkem nagovoru podčrtal pomen takih projektov, predstavnik ruske skupine pa se je zahvalil za gostoljubje in še posebej poudaril, da so otroci in mladina naša prihodnost.