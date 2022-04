Z davčnimi olajšavami in omejeno birokracijo želijo priklicati nova podjetja

Manj birokracije in več davčnih olajšav za čim večjo gospodarsko privlačnost. Ti naj bi bili osrednji cilji cone poenostavljene logistike, načrt katere je v prejšnjih dneh sprejel deželni odbor Furlanije - Julijske krajine. Zdaj je na vrsti državna vlada, ki bo coni morala prižgati zeleno luč po oceni pristojnih ministrstev, predvidoma do jeseni. Osrednjo vlogo bo v coni imel Tržič, na svoj račun pa naj bi prišla tudi Gorica. V cono poenostavljene logistike bo vključenih 26 občin za skupnih 1457 hektarjev površin: največ hektarjev so dodelili kraju San Giorgio Nogaro, ki jih ima kar 358, sledi Tržič z 240 hektarji. Gorica jih ima 51, v goriški pokrajini pa so v cono uvrstili še Moš (15) in Ronke (4). Izbiro občin so pogojevali sledeči kriteriji: gospodarski (kraji, kjer industrija že obstaja), okoljski (odstotek uporabljene površine) in logistični (bližina osrednjih logističnih vozlišč). Število hektarjev za vsako občino pa so izračunali, upoštevajoč zakonske predpise, glede na število prebivalcev v razmerju s površino.

V OSPREDJU NAVTIKA

»Gre za novo, izredno priložnost tudi za naše mesto. Zelo smo si jo želeli in uspelo nam je jo pridobiti. Gorica nima specifičnega industrijskega poslanstva, vendar ima potencial tudi v tem sektorju; potencial, ki ga želimo in moramo spodbuditi. Ukrep gre v to smer. Podjetja bodo lahko prinesla sem svojo dejavnost z večjo lahkoto, tudi naše tovorno postajališče bo imelo v sklopu deželnega logističnega omrežja okrepljeno vlogo. Posebej se zahvaljujemo Deželi FJK in Trgovinski zbornici za Julijsko krajino, ki je naročila študijo o coni poenostavljene logistike; bila je ključnega pomena, da smo dosegli ta rezultat,« je komentiral goriški župan Rodolfo Ziberna.»Zelo smo zadovoljni za ta rezultat in hvaležni za institucionalno sinergijo, ki smo jo uresničili z goriško občino in Trgovinsko zbornico za Julijsko krajino. Med pripravljalnim delom smo si zaželeli, da bi bila Trgovinska zbornica osrednja sogovornica Dežele, saj je predstavila obsežno študijo o tem projektu. Deželni ukrep je zadovoljil naše zahteve,« je povedala tržiška županja Anna Cisint. Ko bo vlada prižgala zeleno luč, bo naslednji korak opredelitev lokacij, na katerih bo delovala cona poenostavljene logistike. »To je pomembno, ker so naša konkurenca države, kjer imajo podjetja z birokratskega vidika veliko lažje življenje,« je še poudarila županja. V Tržiču si od pozitivnih učinkov cone poenostavljene logistike največ obetajo na področju navtike, ki je v polnem razvoju. »Seveda pa ne gre zanemariti niti drugih sektorjev, saj se nam obetajo predvsem pomembni zaposlitveni učinki,« je še poudarila županja. Ob privabljanju novih podjetij je pričakovani učinek tudi v večjem prometu. »Zdaj smo predvsem osredotočeni na prihode, radi pa bi tudi okrepili možnost odhodov tovora,« je še dodala županja, po besedah katere je cona poenostavljene logistike »zmagovita« priložnost. V kratkem, napoveduje, se obetajo tudi pozitivne novice glede izkopavanja vplovnega kanala.