Z glasbo in plesom so vstopili v novo leto

V sodelovanju z domačini društvi je sovodenjska občina tudi letos priredila nadvse prijetno novoletno prireditev Voščila v glasbi. Kot že veliko podobnih prireditev doslej je bil tudi nedeljski koncert v sovodenjski telovadnici dobro obiskan in tudi nastopajoči so se odlično pripravili ter s svojimi nastopi pričarali res enkratno vzdušje. Nastopili so v glavnem domači glasbeni ustvarjalci, kot gostje pa so v bogatem programu sodelovali še pevci Lovskega pevskega zbora Zlatorog iz Vipave ter Pihalni orkester Città di Cormons iz Krmina.

Pevski praznik so uvedli člani ansambla Ringišpil, ki ga v glavnem sestavljajo mladi glasbeniki, katerim se je priložnostno pridružila pevka Rada Vižintin. Praznično in veselo razpoloženje so pripravili že s prvo skladbo, znamenito Avsenikovo mojstrovino Na Golici. Med programom so glasbeniki in pevka še nekajkrat stopili na prizorišče.

Vlogo povezovalke in napovedovalke so organizatorji zaupali domačinki Romini Cijan. Božične pesmi, je povedala, nas spremljajo že stoletja. Ne glede na to, ali prihajajo iz domačega okolja ali iz daljnih dežel, se v njih pojavljajo iste podobe: svetloba v temi, zvezde na nebu, drevo kot simbol življenja, želja po miru in bližini.

Pred publiko so nato stopili OPZ Kapljice, Male kapljice in OPZ Etko Mužetko, ki so pod vodstvom dirigentke Tine Balta odpeli venček božičnih pesmi. Na klavir je spremljala prof. Jana Drassich. V naslednji točki so se otrokom pridružile še pevke DVS Biseri, ŽPS Danicam in ŽVS Konfluens. V skupni zasedbi je zelo lepo uspela znana pesem Bela snežinka, v refren katere se je s petjem vključila tudi publika na tribunah.

Nastop navdušil občinstvo

Prav čarobno je izzvenela naslednja točka programa, ko so se pevkam pridružile še tri solistke: Martina Feri, Rada Vižintin in Giulia Sartori. Ob spremljavi klavirja Martine Feri je čudovito izzvenela znamenita skladba Boba Dylana Blowin’ in the wind. Pevski nastop so obogatile še mlade plesalke in plesalci Plesne šole Movartex. Skupino vodi učiteljica plesa Mara Cappiello. Aplavza nastopajočim kar ni hotelo biti konca in med publiko je bilo slišati ocene, da bi ta res vrhunski pevsko-plesni nastop sodil tudi na najbolj prestižna prizorišča in televizijo.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.