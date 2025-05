Z glasbo krepijo vezi v čezmejnem prostoru

Z razcvetom pomladi se Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel tradicionalno predstavi širši publiki s koncertno sezono Snovanja, ki letos beleži svojo 18. izvedbo. V sodelovanju z društvom Arsatelier so na šoli pripravili devet glasbenih večerov, ki se bodo odvijali v goriškem čezmejnem prostoru in v Trstu, z željo, da bi posredovali mladim rodovom radovednost in zanimanje po razkrivanju bogate kulture našega prostora in jo tako cenili in ovrednotili. Tudi letošnja izvedba predstavlja lepo priložnost, za plodna sodelovanja z raznimi kulturnimi ustanovami širšega teritorija ter glasbeniki, od Gorice in Nove Gorice, do Pordenona in Ljubljane ter do Trsta.

Uvodni koncert Mi smo pomlad bo v soboto, 10. maja, ob 17. uri, v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Na odru se bodo predstavili otroški pevski zbor Emil Komel pod vodstvom Damijane Čevdek, mladinski zbor Emil Komel pod taktirko Mateje Černic in otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, ki ga vodi Tadeja Kreča. Člani zbora ljubljanske matice bodo v popoldanskih urah sledili tudi pevski delavnici, ki jo bo vodila Mateja Černic.

V nedeljo 18. maja, ob 18. uri, bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž Koncert za koncert Godalnega orkestra Nova iz Nove Gorice ter solistov, dirigent bo David Bandelj.

V soboto, 24. maja, ob 19. uri, bo Glasbena šola Nova Gorica gostila mednarodno priznanega kitarista, docenta in skladatelja Vita Nicola Paradisa na recitalu Kitara, ljubezen in domišljija. V vzdušju plodnega sodelovanja z Glasbeno šolo Nova Gorica in v okviru Evropske prestolnice kulture Go! 2025, bo maestro Paradiso popeljal prisotne na glasbeno potovanje polno čustev, tehnike in poezije. Glasbena izkušnja, ki slavi lepoto kitare kot instrumenta, ki lahko pripoveduje zgodbe brez uporabe besed, preko skladb velikih umetnikov, kot sta Ennio Morricone in Domenico Modugno.

Potovanje po Latinski Ameriki

Dan kasneje, v nedeljo, 25. maja, bo ob 17. uri v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici, priložnostni orkester Go! Guitar Youth Orchestra predstavil dinamičen in strasten koncert Potovanje po Latinski Ameriki, ki bo publiko popeljal v Argentino, Brazilijo, Mehiko, na Karibe. Topli zvoki kitare, neustavljivi ritmi in prisotnost 50 mladih kitaristov iz dežele Furlanije Julijske krajine in bližnje Slovenije bodo ustvarili edinstveno vzdušje polno energije in živahnosti. Oba kitarska koncerta spadata v širši projekt dvodnevnega masterclassa za orkester kitar, ki ga bo vodil prav maestro Paradiso, priložnostni orkester Go! Guitar Youth Orchestra pa bodo sestavljali tečajniki.

V sredo, 28. maja, ob 20. uri, bo Kulturni center Lojze Bratuž gostil tradicionalni koncert Glasbeni mozaik, ki zaključuje šolsko leto, na katerem se bodo predstavili solisti in orkestrske skupine šole Komel. Vsaka skladba bo kot delček velikega glasbenega mozaika, ki pripoveduje zgodbo o rasti in umetniškem razvoju mladih glasbenikov. Raznoličen koncert obetavnih gojencev bo občinstvo navdušil z mladostno energijo.

Letos bo gledališče Miela v Trstu gostilo dva ekskluzivna koncerta, posvečena klavirju, na katerih bodo nastopili predvsem solisti - učenci klavirskih razredov. Predstavili se bodo s programom, ki raziskuje veličastnost in izraznost klavirja, kot igra svetlobe in senc, ki oživi med belimi in črnimi tipkami.

Prvi koncert Črno-belo bo v ponedeljek, 9. junija, ob 20. uri. Za ta dogodek je bil izbran zelo priljubljen format: nastop učencev in docentov na istem večeru. Nastopili bodo učenci in učenke tržaške podružnice iz razreda profesorice Maie Glouchkove, ki se bo tudi sama predstavila na odru; večer se bo zaključil z nastopom uveljavljenega docenta Massima Gona, ki je bil tudi mentor prav profesorice Glouchkove.

V torek, 10. junija, ob 20. uri, bo dvorana Frančiškanskega samostana na Kostanjevici v Novi Gorici gostila Segovia Guitar Academy, društvo iz Pordenona, ki se posveča klasični kitari, ki bo na oder pripeljal nekatere izmed svojih najboljših učencev. V sodelovanju s Kulturnim domom Nova Gorica in v okviru 29. koncertne sezone Glasba z vrtov sv. Frančiška bo koncert Zven strun: Glasba, ki povezuje.

V nedeljo, 22. junija, ob 19. uri, bo na Trgu Seghizzi v goriškem grajskem naselju koncert Latino! priznanega pihalnega orkestra Brkinska godba 2000, iz občine Hrpelje-Kozina. Orkester bo predstavil strastne zvoke latinskoameriške glasbe, dogodek bo pa še posebej edinstven in nepozaben, saj bosta plesalca iz Gorice s svojo izjemno plesno točko oživela glasbo orkestra. Večer, ki bo srce pognal v ritmu latinskih melodij, je posvečen Evropski prestolnici kulture Go! 2025.

Sedanjost in bodočnost

Drugi dogodek v tržaškem gledališču Miela bo v petek, 27. junija, ob 20.30: intimen in navdihujoč koncert Sedanjost in bodočnost, ki slavi posebno vez med mlado koncertno pianistko Mayako Nakagawa in mlado Julio Rebez, učenko centra Emil Komel iz razreda profesorja Riccarda Radiva, združeni v strasti do klavirja in japonskih kulturnih korenin.

Zadružna Kraška banka Trst Gorica je podprla koncerte Mi smo pomlad, Kitara, ljubezen in domišljija ter Potovanje po Latinski Ameriki, za kar so ji na šoli Komel še posebej hvaležni. Vsi koncerti bodo brezplačni, več informacij na info@emilkomel.eu in tel. 0481-532163.