S Travnika je bilo slišati tudi slovensko petje. Najprej so na odru nastopili pevci mešanega mladinskega pevskega zbora Emil Komel. Sledila je skupina Freevoices ter združeni zbor in orkester Kulturnega centra Lojze Bratuž, ki je izvedel združene himne iz predstave Od Nice do Gorice.

Sprevod je nato v spremstvu Pistolettove krogle nadaljeval svojo pot proti Novi Gorici, medtem ko se je na Travniku nadaljeval kulturni program. Tu so zapeli učenci prvostopenjske srednje šole Ivan Trinko iz Gorice.