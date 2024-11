Z »nežnim prebujanjem« osvojila tretje mesto (video)

»Še zdaj ne morem verjeti, da smo dosegli tretje mesto. Preden sva stopila na plesišče, sva se z Maro pogledala in si rekla: naj gre, kakor mora iti. Potem pa se je vse skupaj res neverjetno izteklo. Zelo sva vesela in predvsem hvaležna trenerki Niki Bagon,« navdušeno razlaga dvajsetletni Alex Devetak z Vrha. Z Maro Cappiello (letnik 2005), ki je doma iz Doberdoba, sta s svetovnega prvenstva World Championship Adult South American Showdance IDSF, ki je potekal minuli viked v avstrijskem Schladmingu, domov prinesla bronasto kolajno.

»Udeležiti se takega prvenstva je bilo krasno doživetje, zelo sem se zabavala tudi med samimi pripravami na tekmovanje,« za Primorski dnevnik pove Mara Cappiello, ki obiskuje prvi letnik športne univerze Pegaso na daljavo. »Pred samim nastopom je bilo nekaj treme, vse pa naju je minilo, ko sva se podala na plesišče,« še razkrije plesalka. Uspešni par trenira Nika Bagon iz Sovodenj, ki je tekmovala tudi v slovenski televizijski oddaji Zvezde plešejo. »Pravzaprav bolj stresno doživljam, ko plešejo moji učenci, kot pa takrat, ko sem jaz na potezi,« se nasmeje trenerka, ki je na plesalca zelo ponosna, saj vedno vestno trenirata in sta si »tak dosežek res zaslužila«. Pri snovanju zmagovite koreografije je vsak dal svoj doprinos, pojasni Nika Bagon. »Uprizorila sva sončni vzhod in zaton. Z Maro sva igrala vlogi sonca in lune, dneva in noči. Zaradi tega sva bila oblečena eden v belo, drugi v črno. Toda šlo je za zgodbo nekega nežnega prebujanja, zato tudi kostuma nista eden izključno bel in drugi izključno črn, temveč se prelivata drug v drugega, kar simbolizira neko celoto,« razlaga Alex Devetak, ki v Ljubljani študira modo in je za kostume poskrbel sam kot koreograf pa sodeluje tudi pri skupini O'Klapa. »Bronasta« plesalca, ki latinskoameriški ples tudi poučujeta otroke, po uspehu ne bosta počivala, saj se bosta že 23. novembra udeležila svetovnega prvenstva južnoameriških plesov Under 21 v San Marinu.