Z obnovljene postaje startal prvi vlak za Novo Gorico

Z goriške železniške postaje je včeraj ob startal prvi vlak za Novo Gorico, ki bo z Gorico tesneje povezana tudi po zaslugi avtobusov. »V okviru Evropske prestolnice kulture 2025 smo vzpostavili pomembno sodelovanje med Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in Republiko Slovenijo, po zaslugi katere smo vzpostavili poskusne čezmejne javne prevoze, na mestni in izvenmestni ravni, in sicer na podlagi širšega projekta čezmejne trajnostne mobilnosti,« pojasnjuje deželna odbornica Cristina Amirante. Prvi vlak iz Gorice v Novo Gorico je startal včeraj ob 9.37, in sicer s prenovljene goriške železniške postaje, pred katero je bila obnovljena tudi ploščad, ki bo omogočala potnikom, da brez večjih težav prestopijo z vlaka na avtobuse.

Deželna odbornica Cristina Amirante je včeraj obiskala goriško železniško postajo, kjer sta jo pričakali goriška občinska odbornica Sarah Filisetti in predsednica prevoznega podjetja APT Caterina Belletti, ki je sicer tudi članica upravnega sveta podjetja Ferrovie dello Stato. Med njihovim ogledom postaje je v Gorico pripeljal zgodovinski vlak, s katerim so počastili Evropsko prestolnico kulture.Osem električnih avtobusovNova Gorica in Gorica sta po novem povezani z avtobusi in vlaki. Za zagotovitev avtobusne povezave med mestoma so nabavili osem električnih avtobusov. Dnevno bo med Gorico in Novo Gorico poskrbljeno za sedemdeset voženj, dvajset jih bo med Gorico in letališčem v Ronkah (do marca od petka do nedelje, zatem vsak dan v tednu). Vlaki bodo Gorico in Novo Gorico povezovali med vikendi, za kar bodo uporabljali nove vlake Blues, ki imajo trojni pogon (na elektriko, na akumulatorje in na dizelsko gorivo); vlaki bodo startali iz Benetk in bodo ob sobotah in nedeljah opravljali skupno osem voženj.