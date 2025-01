Z orkestrom Kras iz Doberdoba tudi godbeniki s Tržaškega

Člani doberdobskega pihalnega orkestra Kras se že vneto pripravljajo na nastop na odprtju Evropske prestolnice kulture, ki bo v soboto, 8. februarja.

»Nastopili bomo v štiridesetčlanski zasedbi, sicer se nam bodo pridružili še nekateri godbeniki iz vseh ostalih slovenskih godb v Italiji. Zastopani bodo godbeno društvo Nabrežina, godbeno društvo Prosek, pihalni orkester Viktor Parma iz Trebč, pihalni orkester Ricmanje in godbeno društvo Breg. Igrali bomo razne koračnice, zlasti slovenske, ker zvenijo bolj slavnostno,« pravi predsednik godbe na pihala Kras Luciano Gergolet, po katerem so v prejšnjih dneh izpeljali vaji za koračnice in korakanje.

Godbeniki bodo sodelovali v začetnem delu sprevoda Od postaje do postaje, ki se bo začel ob 10. uri na začetku Korza Italije. Pred Trgovskim domom bodo štafetno palico podali združenemu italijanskemu in slovenskemu policijskemu orkestru. Prvi del sprevoda bodo skupaj z godbo Kras oblikovali orkester Gong, tržaška folklorna skupina Stu ledi, maškare iz Rezije in Benečije, folklorna skupina Santa Gorizia, fokloristi iz Koprivnega in Ločnika, plesna šola Movartex in godba iz Krmina, sicer dokončen seznam nastopajočih še sestavljajo.