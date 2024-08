Z vlakom iz Gorice v Neapelj brez nobenega prestopa

Vest, da bo od ponedeljka, 16. septembra, hitri vlak Frecciarossa italijanske železniške družbe Trenitalia Gorico neposredno povezoval z Neapljem, je nedvomno pomembna pridobitev ne samo za turiste, a tudi za Goričane in Novogoričane. Nova proga je namreč posledica Evropske prestolnice kulture 2025, ki bo po pričakovanjih v obe mesti privabila bistveno več ljudi kot doslej, pozitiven trend pa je mogoče opaziti že v letošnjem poletju. Na spletni strani družbe Trenitalia so vozovnice že na voljo, urniki omenjene linije pa omogočajo kar ugodno premikanje po večjem delu Italije. Gorica bo tako od polovice septembra še bolj povezana, potem ko so za lažje in hitrejše povezave v zadnjih letih poskrbela predvsem letala, saj se je ponudba z ronškega letališča Trieste Airport bistveno povečala. Na vlak bodo potniki od 16. septembra dalje lahko vstopili na goriški železniški postaji ob 6.12, v manj kot osmih urah pa bodo brez nobenega prestopa v Neaplju, kar je precej ugodno za tiste, ki se premikajo tako iz turističnih kot iz poslovnih razlogov.

