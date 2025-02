Z zavedanjem svoje preteklosti, z odgovornostjo do skupne prihodnosti

»Evropa in svet se zdita na razpotju vrednot, zato ne smemo pozabiti svoje preteklosti, ko načrtujemo prihodnost,« je na uradnem odprtju EPK 2025 na skupnem trgu obeh Goric poudarila Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije, ki je bila z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello slavnostna govornica na dogodku, ki so se ga udeležili visoki gostje iz vse Evrope.

»Nova Gorica, z roko v roki s sosednjo Gorico, prevzema odgovoren naziv evropske prestolnice kulture kot edinstveno somestje z zavedanjem svoje preteklosti, predvsem pa z odgovornostjo do naše skupne prihodnosti in do generacij naših otrok, ki si zaslužijo mir, svobodo in ustvarjalnost, vendar nikoli tako, da za te vrednote prikrajšamo ali zatiramo druge. Zato je ta evropska prestolnica kulture tako zelo edinstvena in zgodovinsko pomembna. Ker Nova Gorica in Gorica ter tukajšnji ljudje poleg Prešernovih verzov sobivajo in soustvarjajo tudi skozi priporočilo našega pesnika Srečka Kosovela, da »bodimo eno po duhu in ljubezni, a ohranimo vsak svoje obraze,« je dejala predsednica Musar.

Mattarella pa je izpostavil, da sta se državi z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pred dvajsetimi leti ponovno združili na skupni poti. »Italijanska republika je z veseljem podprla in spremljala pristopni proces, da bi oba naroda lahko prispevala k skupni usodi. S sodelovanjem z ramo ob rami v evropskih institucijah se je okrepilo medsebojno zaupanje, zrasla sta občutek pripadnosti in nova identiteta: skupna evropska identiteta. Razlike in nerazumevanja so nadomestili povezovalni dejavniki. V tem je velika zgodovinska vrednost Evropske unije. Ena kultura, ki jo zaznamujejo številne dragocene narodne posebnosti in več jezikov, pa vendar skupna: prav to bosta obe mesti letos skupaj obeležili.

Nova Gorica in Gorica želita proslaviti kulturo meja,« je poudaril Mattarella. »Nova Gorica je bila skupaj z nemškim Chemnitzem izbrana za Evropsko prestolnico kulture 2025 in je s sestrsko Gorico sprejela poseben izziv: oblikovati kulturno izkušnjo, ki bo presegala meje.Kultura po definiciji ne pozna meja, četudi je izraz določene skupnosti, in je odprta za znanje, skupno raziskovanje in vzajemno bogatenje. Po zmagi nad grozotami nacionalističnega ekstremizma, ki je v Evropi povzročil toliko zla, spet stopajo v ospredje vrednote sožitja in sprejemanja,« je povedal Mattarella in pristavil, da so to vrednote, ki se lahko »zoperstavijo mračnjaštvu vojne in konflikta, ki se je ponovno pojavilo z rusko agresijo na Ukrajino.«