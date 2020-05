»Upam, da bomo za božič v Trgovskem domu,« se glasi napoved in upanje Luise Gergolet, direktorice Narodne in študijske knjižnice in Feiglove knjižnice v Gorici. Dolgo pričakovana selitev slovenske knjižnice v prostore Trgovskega doma bi se torej lahko, če ne bo nepredvidenih težav, uresničila do konca tega leta.Ravno včeraj so po skoraj dvomesečni prekinitvi zopet stekla obnovitvena dela v pritličju Fabianijeve palače na Verdijevem korzu. »Gradbišče smo predali 1. aprila 2019, dela so nato normalno potekala vse do 13. marca letos, ko so se zaradi epidemije koronavirusa prekinila. Podjetje Friulana costruzioni, ki skrbi za notranjo ureditev prostora, zidarska dela, ploščice itd. je takrat zaustavilo svoje delovanje. Sedaj pa so ponovno začeli z delom, nov rok za konec del pa je 23. junij. To seveda ne pomeni, da bodo prostori že vseljivi,« razlaga Luisa Gergolet. »Takrat bo namreč nastopilo drugo podjetje, Spanghera, ki bo poskrbelo za notranjo oblogo in leseno opremo. Tudi oni, ki sicer opremo pripravljajo v svojem skladišču, so nekaj časa mirovali zaradi epidemije, s tem tednom pa so ponovno začeli pripravljati panoje in drugo leseno opremo. Po koncu gradbenih del bo podjetje Spanghera obložilo notranjost knjižnice. Tudi za to delo bo šlo več tednov. Če ne bo večjih zapletov in bodo do konca poletja notranjost opremili z lesenimi panoji, ki so seveda pripravljeni po meri, naj bi se dela zaključila enkrat jeseni,« razlaga direktorica knjižnice. Takrat pa bo seveda čas za vsa preverjanja varnostne narave: ko bo knjižnica dobila zeleno luč, bo lahko končno začela s selitvijo.Kako pa bo ta potekala, nas tudi zanima. »Preseliti moramo 60.000 knjig, kar ni preprosto. Vsem knjigam bomo morali dodeliti novo lokacijo. Kakor se seveda dogaja za vsako selitev, bo to tudi priložnost, da opravimo inventarij, pregledamo, kaj lahko izločimo. Ves postopek bo trajal nekaj mesecev,« pravi Luisa Gergolet. Ali bo knjižnica takrat zaprta za obiskovalce? »Potrudile se bomo, da bomo čim manj časa zaprle vrata obiskovalcem, vendar mislim, da bo zaprtje nujno vsaj en mesec. Kar se da, bomo našim članom skušale priti na roko, pomagati za nujne prošnje, kakor to vedno počnemo. Ker bo dela veliko, nam bodo mogoče pomagali kolegi iz Trsta. Tudi iz Bevkove knjižnice v Novi Gorici pa so nam že večkrat rekli, da so na razpolago,« zaključuje Luisa Gergolet.Ko bo selitev izpeljana, bo torej Feiglova knjižnica zaživela v samem jedru Gorice, v Trgovskem domu, domu Slovencev. Lepo bi bilo, če bi že letos lahko občudovali božično jelko in lučke na novi lokaciji ... Pravo božično darilo!