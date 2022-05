»Za društvo Lipizer v EPK ne bo prostora«

»Obnašanje vodstva društva Lipizer ni v sozvočju z duhom Evropske prestolnice kulture in zato je njegovo sodelovanje pri tem projektu pod vprašajem,« pravi Rodolfo Ziberna, goriški župan, ki po izključitvi treh ruskih glasbenic s prestižnega mednarodnega violinskega tekmovanja napoveduje posledice za organizatorje oz. goriško društvo, kateremu javne ustanove za izvedbo prireditve vsako leto namenjajo izdatno finančno podporo. Ziberna je predsednika Lorenza Quallija uradno pozval, naj si premisli in naj na septembrski prireditvi omogoči nastop treh violinistk, ki so bile izključene samo zato, ker so ruske državljanke, odgovor pa je bil »ne«.»Qualli mi je odvrnil, da se bo držal te odločitve, ker je po njegovi oceni v skladu s smernicami Evropske unije in sledi zgledu drugih mednarodnih prireditev, kar pa je absurdno, saj te evropske direktive ne obstajajo. Ob tem me sploh ne zanima, če si drugi dovolijo podobne diskriminacije. Dokler bom župan, Občina Gorica nanje ne bo pristajala,« pravi Ziberna.Zato je župan že navezal stik z eno od izključenih violinistk, 28-letno rusko glasbenico armenskih korenin Lidio Kočarjan, ki je sporočilo o izključitvi v prejšnjih dneh objavila na Facebooku in s tem omogočila, da je javnost izvedela za sramotno odločitev. Ziberna ji je kot številni drugi izrazil solidarnost in jo povabil v Gorico, kjer bo lahko skupaj z drugima dvema izključenima glasbenicama nastopila na nizu poletnih koncertov.

RUSKE VIOLINISTKE V GORICI

»S predstavnikom društva Casa delle Arti Claudiom Livierom in občinskim odbornikom za kulturo Fabriziom Oretijem smo se že dogovorili za organizacijo dogodka v našem mestu, na katerem bodo tri violinistke odigrale vlogo protagonistk. Koncert vsekakor ni dovolj. Njihova izključitev s tekmovanja je zelo huda odločitev, saj za kriminalna dejanja diktatorja v bistvu plačuje ves narod, navadni ljudje, ki poteka dogodkov ne morejo spreminjati. Zdi se mi grozno. Ne zanima me, če je izključitev podprla večina članov vodstva društva Lipizer, hudo je, da je sklep šel skozi,« poudarja župan. Društvo Lipizer za svojo koncertno sezono, tekmovanje in druge dejavnosti vsako leto prejema tudi občinski prispevek – lani je ta znašal 7000 evrov. Sklep letos še ni bil sprejet, zato je vprašanje, ali bo Občina Gorica zagotovila enako vsoto. »Trenutno o tem ne morem veliko povedati, saj je treba upoštevati pravilnik. Jasno pa je, da bo dogodek vplival na odnose med Občino in društvom. Ob tem ni dvoma, da v danih pogojih v projektu Evropske prestolnice kulture ne bo prostora za društvo Lipizer,« napoveduje Ziberna.