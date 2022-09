Za goriške višješolce so se počitnice zaključile

Dijaki licejev in tehniških zavodov, ki se šolajo v slovenskem višješolskem centru v Gorici, bodo danes spet sedli v klopi. Zanje se začenja šolsko leto, ki se po dveh letih pandemije končno vrača v normalnost.

Za dijake tehniškega zavoda Jurij Vega, smeri za upravo, finance in marketing ter turistične smeri zavoda Žiga Zois bo tudi letos pouk potekal od ponedeljka do petka s prostimi sobotami, med letom pa so predvidene 4 aktivne sobote. Prav tako danes bodo v razred stopili tudi dijaki treh licejskih smeri, in sicer klasičnega liceja Primoža Trubarja ter humanističnega in znanstvenega liceja Simona Gregorčiča.