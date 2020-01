Za nekatera potrdila nič več vrste v uradu ...

Potrdila o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, smrti ali sklenitvi poročne zveze ter nekatere druge dokumente, ki jih izdaja matični urad Občine Gorica, bodo občani lahko od 3. februarja dalje pridobili kar na spletu in se s tem izognili čakalnim vrstam. Župan Rodolfo Ziberna, pristojni odbornik Ferdinando De Sarno, vodja pristojnih uradov Antonella Manto in funkcionarka Erica Schirò so včeraj predstavili novo storitev, ki bo dosegljiva s spletne strani občine od prihodnjega ponedeljka. Projekt je udejanjila deželna služba Insiel.

Če občani potrebujejo določena potrdila, jim torej ne bo treba več osebno stopiti do urada. Povezati se bodo morali na spletno stran občine Gorica, kjer bo na vidnem mestu povezava na ustrezno deželno spletno stran. Za vstop bodo občani morali uporabiti uporabniško ime in geslo SPID, če z njim razpolagajo, ali deželno kartico za storitve. Slednjo bo pred uporabo potrebno aktivirati: to lahko občani storijo v središču CUP, kjer tudi brezplačno zaprosijo za čitalnik kartice. Na spletni strani servizi.regione.fvg.it/portale lahko občani nato izberejo potrdilo, ki ga potrebujejo. Na voljo so potrdila o gospodinjski skupnosti, stalnem prebivališču, narodnosti, izpiski o rojstvu, smrti in sklenjeni zakonski zvezi. Po izbiri ustreznega potrdila in razloga, za katerega ga potrebujemo, se le-ta prikaže skoraj v trenutku, uporabnik pa si ga lahko naloži na svoj računalnik ali drugo napravo.