Za okrepitev stikov je treba odstraniti administrativne ovire

Tesneje želijo povezati šole iz Nove Gorice in okolice s pošolskimi ustanovami in šolami s slovenskim učnim jezikom na Goriškem. Za okrepitev sodelovanja je med drugim treba odstraniti administrativne ovire, sicer imajo pri povezovanju mladine pomembno vlogo tudi interesne dejavnosti, ki jih mladi izvajajo v prostem času. Na novogoriški občini je včeraj župan Samo Turel sklical srečanje, na katerem so bili prisotni ravnatelji in predstavniki raznih šol iz Nove Gorice in okolice, ravnateljica Dijaškega doma Kristina Knez in Anna Roversi v imenu Večstopenjske šole Gorica. Ilaria Bergnach, ravnateljica Mladinskega doma, se je za odsotnost opravičila.

Včerajšnje srečanje je sledilo sestanku, ki ga je novogoriški župan organiziral v začetku maja z Odborom za čezmejno sodelovanje, v katerem so predstavniki SKGZ in SSO. Na takratnem snidenju so se poglobili v nekatera vprašanja, na katera so opozorili marca, ko se je Turel srečal s predstavniki organizacij Slovencev v Italiji.

Turel je ob koncu včerajšnjega srečanja pojasnil, da si želijo okrepiti sodelovanje s slovenskimi šolami v Gorici in da je za to ravno pravi čas, saj ravnatelji novogoriških šol ravnokar pripravljajo nov letni načrt. »Razprava je pokazala, da je prehajanje meje vedno bolj fluidno. Otroci obiskujejo vrtec na eni strani in nato se vpišejo v šolo na drugo stran, tako da je naša skupnost vse bolj brezmejna,«je dejal novogoriški župan in poudaril, da bi bilo vredno okrepiti tudi neformalne oblike druženja in sodelovanja. Po njegovih besedah bi bilo treba premisliti, kako kulturna društva in športne klube spodbuditi, da bi ponujali programe za mlade, ki bi bili zanimivi za celotno obmejno populacijo ne glede na kraj bivanja. Na srečanju so se dotaknili tudi vprašanja znanja jezika, pri čemer so med drugim opozorili, da se je na novogoriških šolah v zadnjih letih povečalo število učencev, ki so se odločili za obiskovanje programov italijanskega jezika, ki sicer niso ocenjevani.

»Ugotovili smo, da težave ustvarjajo tudi administrativne ovire, povezane s prehajanjem meje,« je opozoril Turel in omenil dokumentacijo, ki jo potrebujejo šole iz Gorice, da se z učenci odpravijo na sprehod v Novo Gorico. Pri tem je tudi pojasnil, da so delovno skupino, ki se je ukvarjala s tem vprašanjem, ustanovili že med pripravami na Evropsko prestolnico kulture, vendar zatem ni bilo posebnih zaključkov, zaradi česar se bo treba z zadevo spet ukvarjati. Turel je napovedal, da se bo o zadevi pogovoril tudi z goriškim kolegom Rodolfom Ziberno.

Težave imajo tudi športniki

Kristina Knez je opozorila, da Dijaški dom že leta »ruši« mejo s svojimi aktivnostmi. Otroke med drugim redno vozijo v novogoriško knjižnico in bazen, na kolonije se odpravljajo v najrazličnejše kraje po Sloveniji. Ravnateljica Dijaškega doma je poudarila, da sta Gorica in Nova Gorica eno mesto, zato si je treba postaviti bolj ambiciozne cilje. Ponudbo za mlade je treba nadgraditi s prostočasnimi dejavnostmi, ki bi jih obiskovali vsi, ne glede na to, če so Slovenci, Italijani ali druge narodnosti. Dejavnosti bi morali izbirati prosto, na podlagi zanimanj, kakovosti, cene, tako da bi ne bilo pomembno, v kateri državi se izvajajo. »Take oblike druženja bi utrdile čezmejno sodelovanje med posamezniki,« je prepričana Kristina Knez, ki je opozorila tudi na težave, na katere pogosto naletijo športniki. Kot primer je omenila košarko, saj mlad košarkar, ki igra v eni državi, ima kar nekaj težav z registracijo, če v naslednji sezoni prestopi v klub v drugi državi. Podobno se dogaja tudi v odbojki, nogometu in drugih športih.