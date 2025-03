Za plovbo med Gradežem in Trstom ni ponudnikov

Zapletov v zvezi s pomorskimi povezavami med Gradežem in Trstom oziroma Lignanom ni konec. Pokrajinski prevoznik APT je, po prekinitvi pogodbe z beneško skupino Vidali zaradi delne potopitve ladje Audace in nezgod z ladjo Adriatico, januarja objavil razpise za pomorske povezave med Gradežem in Trstom, Oglejem oziroma Lignanom, zaenkrat pa neuspešno.

Za linijo, ki je v zadnjih dveh letih povezovala Gradež in Oglej, so na APT do roka prejeli eno ponudbo, razpisa za Trst in Lignano pa sta bila povsem neuspešna. Prevoznik ni prejel niti ene ponudbe, zato so na APT objavili nova razpisa. Predmet ostaja isti, torej dvoletna plovba z možnostjo podaljšanja za tri leta, kot tudi strogi pogoji, ki jih morata izpolnjevati ladjar oziroma ladja. Spremenila pa se je vrsta razpisa.

Januarski razpisi so predvidevali »standardni« razpis za ponudbe s popustom, tokrat pa so se odločili za postopek s pogajanji. Zainteresirani ladjarji, ki izpolnjujejo pogoje, lahko APT sporočijo svojo pripravljenost na izvajanje storitve, prevoznik pa jih bo potem povabil na pogajanja. Razpoložljivih plovil v severnem Jadranu sicer ni ogromno, zato namerava APT z deželnimi prispevki nabaviti novi ladji. Dotlej pa mora zaupati zunanjim izvajalcem.