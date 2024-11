Za pot iz Nizozemske v Novo Gorico je porabil le en kilogram vodika

Po novogoriških ulicah je v sredo zapeljal poseben avtomobil, ki je bil narejen na Nizozemskem. Zahvaljujoč posebni aerodinamični obliki in še posebej pa dejstvu, da na prevoženih 1500 kilometrov porabi le en kilogram vodika, se je avtomobil oz. »vodikov bolid« vpisal med svetovne rekorderje pri porabi vodika. V Novi Gorici je bil predstavljen v okviru dvodnevne mednarodne konference Vodikov ekosistem Severnega Jadrana, ki jo je mesto gostilo v minulih dveh dneh.

Nagovorili so mlade

Tokratna konferenca je bila četrta zapovrstjo. Prva je potekala pred štirimi leti, 24. novembra 2021, ko je na čezmejnem Trgu Evrope / Transalpina nastala prva transnacionalna dolina vodika v Evropi. Odločevalci treh držav, Slovenije, Hrvaške in Furlanije – Julijske krajine, so takrat podprli pobudnike za vzpostavitev prvega transnacionalnega vodikovega sistema v Evropi. V naslednjih letih sta sledili še druga in tretja, v sredo in včeraj pa je, kot omenjeno, Nova Gorica gostila še četrto. Ta je prvega dne še posebej nagovorila mlade. »Imeli smo zanimive prispevke študentov Ekonomske fakultete iz Ljubljane, Univerze v Trstu in Zavoda združenega sveta iz Devina, ki so vsak na svojem področju analizirali trende v njihovem okolju in primerjali vodikove doline v evropskem prostoru,« pravi Aleksander Gerbec iz družbe ECUBES.

Dijakom tehničnih smeri novogoriškega šolskega centra pa so pripravili predstavitev zanimivega projekta, ki so se ga lotili nizozemski študentje iz Univerze Delft. Naredili so eksperimentalni projekt, dirkalni avtomobil, ki se je vpisal med svetovne rekorderje med avti na vodikov pogon. Gerbec dodaja, da je bil projekt novogoriškim dijakom predstavljen kot navdih, saj dogajajo pomembni premiki na razvoju s tega področja. Obenem pa se, tako Gerbec, obetajo tudi velike investicije, ki bodo omogočile, da bo vodikova tehnologija prišla v regijo. »Ta vodik bo tudi konkurenčen, kar pomeni, da se bo zgodil trg in da bodo mladi pripravljeni za bodoče tehnologije,« dodaja.

»Po mojem mnenju je v avtih na vodik več prihodnosti kot v električnih avtih. Ker ni pridobivanja energije v elektrarni, prenosa energije in veliko izgub. Za pridobivanje električne energije v Sloveniji večinoma ni obnovljivih virov, kar še vedno onesnažuje okolje. Vodik pa je prihodnost, če bi se stvari razvijale v tej smeri naprej. Po drugi strani pa je ta tehnologija še dokaj nerazvita,« pravi eden od dijakov novogoriškega šolskega centra, Beno Poljanec, ki si je ogledal avtomobil.

Osrednja tema drugega dne konference se je osredotočala na prvo poročilo o razvoju Vodikovega ekosistema Severnega Jadrana. Vanj se, kot omenjeno, povezujejo podjetja, raziskovalne in izobraževalne ustanove ter oblikovalci politik iz treh držav: Slovenije, Hrvaške in Italije, natančneje iz FJK. Predstavniki nekaterih najpomembnejših industrijskih podjetij vodikovega sistema Severnega Jadrana so predstavili pobude v teku in govorili tudi o svojih načrtih, investitorjem s tega področja pa so se predstavila inovacijska podjetja s projekti, ki nastajajo v okviru vodikovega ekosistema.

EU je prek različnih mehanizmov sofinanciranja vodikov ekosistem Severnega Jadrana podprla s 34 milijonov evrov. Skupna ocena napovedanih naložb iz zasebnih in javnih virov znaša 1,4 milijarde evrov. Dvodnevni dogodek je umeščen tudi v širše dogajanje v pričakovanju EPK 2025, ki si jo Nova Gorica deli z Gorico. Udeleženci konference so si ogledali obe mesti in pobliže spoznali ključna prizorišča pod strokovnim vodstvom Kaje Širok, strokovne vodje pri projektu EPIC.