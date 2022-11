Za prababico, ki je verjela v človeštvo

»Nismo te pozabili in se te danes tu spominjamo. Spominjamo se Prospere Vitale, ki je verjela v človeštvo.« Tako je pravnuk Prospere Vitale Bolaffio, rabin Joseph Levi, vidno ganjen včeraj pozdravil postavitev tlakovca spomina nanjo. Vdova Bolaffio je bila ena izmed tistih goriških Judov, ki so jih odpeljali 23. novembra 1943. Prav na 79. obletnico tega dogodka so v Manzonijevi ulici, pred hišo na številki 18, v tla postavili tlakovec spomina ali Stolperstein.

Projekt, vezan na nemškega umetnika Gunterja Demniga, v Gorici prireja Združenje prijateljev Izraela s pokroviteljstvom goriške občine. Na včerajšnji postavitvi so prisostvovali tudi nekateri dijaki prvostopenjske srednje šole Locchi v spremstvu svojih profesorjev. V Manzonijevo ulico so pod vodstvom Lorenza Drascka, ki spremlja vse projekte v povezavi s sinagogo in spominom na goriško judovsko skupnostjo, prišli po ogledu ostalih tlakovcev spomina, posejanih po goriškem mestnem središču.Prisotne so pozdravili Drascek in občinska odbornica Silvana Romano, življenje svoje prababice je nato predstavil Levi, ki je bil 20 let glavni rabin v Firencah. Prospera Vitale se je rodila v Alessandrii, pri 20 letih se je poročila z goriškim rabinom Giacomom Bolaffiom. Mož je služboval v Turinu, na stara leta se je vrnil v Gorico in tu umrl leta 1937. Njegova vdova je ostala v Gorici in pred 79 leti bila prepeljana najprej v Trst, nato pa v Auschwitz, kjer je bila umorjena 11. decembra 1943.