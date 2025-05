Za prvomajsko budnico so prvič poskrbeli leta 1913 ...

Godbeništvo ima v Doberdobu dolgo tradicijo, ki je tesno povezana s praznikom dela. Vaški pihalni orkester so ustanovili leta 1913 in zatem za krstni nastop poskrbeli ravno ob takratnem prvem maju.

Tudi ob letošnjem prazniku dela so se godbeniki in godbenice iz pihalnega orkestra Kras odpravili po vasi. Med vsakim postankom - skupno jih opravi osem - godba zaigra delavsko himno in Internacionalo. Godbenike povsod pričaka veliko domačinov, ki jih je iz leta v leto vedno več, kar nedvomno dokazuje, da je tradicija zelo priljubljena med vaščani.