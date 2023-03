Za sanacijo ceste potrebujejo skoraj milijon evrov

Občina Števerjan je sprožila postopek za načrtovanje del, s katerimi želijo urediti cesto, ki iz Grojne pelje proti vaškemu središču. Nadejajo se, da bo dotrajana cesta na ta način postala varnejša za vse udeležence v prometu. Trenutno imajo na voljo skoraj 184.000 evrov, zaprosili pa so še za dodatnih približno 740.000 evrov.

Omejili bodo hitrost

Cesto, ki iz Gorice skozi Grojno pelje do Števerjana, domačini poznajo kot Klenčine. Uporabljajo jo domala vsi vaščani, vse bolj številna dostavna vozila in prebivalci briških vasi tik čez mejo, za katere je ta pot krajša. Težav je več, vse pa vplivajo na varnost udeleženih v prometu. Številni vozniki, predvsem na ravnih odsekih, radi pritisnejo na plin. Občina bi zato rada omejila hitrost vozil, predvsem v bližini križišča, ki Grojno povezuje s cesto za Ščedno. Gre za kritično točko, saj je vidljivost precej slaba, kot omenjeno pa vozniki, ki vozijo iz ali v smeri Gorice, tu radi pritisnejo na plin. Drugi problem zadeva dve gozdni cesti, ki se povezujeta na prometnico, kjer je nujno potrebna ureditev odtoka meteornih voda. Ko se cesta začne nekoliko vzpenjati, pa se na treh lokacijah tudi delno plazi. Škoda je vidna na samem cestišču, ki se na nekaterih točkah precej udira. Za sanacijo teh treh manjših plazov je občina zaprosila Deželno geološko službo za namenski prispevek v višini 240.000 evrov. Zainteresirana območja želijo utrditi s pomočjo mikro pilotov.

Če bo mogoče, želijo ob vsem tem po cesti še urediti zavarovano pot za pešce in kolesarje. Vse več je namreč rekreativcev, ki se predvsem v poletni sezoni podajo na trening po Grojni, zaradi slabe vidljivosti in razmeroma ozkega cestišča pa je pot lahko kar tvegana in nevarna. Ob izboljšanju stanja omenjenih kritičnih točk bodo seveda poskrbeli tudi za asfaltiranje in splošno ureditev površine cestišča.

Prvi sklop že poleti

Kot omenjeno, je občina že začela z načrtovanjem del. Novembra lani je po že ustaljeni praksi posvetovanja deželne uprave z občinami zaprosila Deželo za 500.000 evrov za ureditev važne prometnice. Sredstev niso še prejeli, trenutno so pogajanja zamrznjena zaradi bližajočih se volitev. Decembra lani je občini vsekakor bil dodeljen prispevek v višini 100.000 evrov iz deželne postavke za infrastrukturo in ozemlje. Januarja letos pa so prejeli še sredstva notranjega ministrstva: ker ima občina manj kot 1000 prebivalcev, ji je bilo dodeljenih 83.790 evrov. V sklopu sanacije treh plazov pa je občina zaprosila še za 240.000 evrov.Če bodo vsa sredstva odobrena, bodo torej za celoten projekt imeli na voljo okvirno 924.000 evrov.

Po časovnici naj bi dela vsekakor začeli letos poleti, poseg pa zajema odsek ceste od omenjenega križišča v Grojni vse do kmetije Paraschos.