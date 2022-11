Za Spa Resort Brda več kot 30-milijonska naložba

Investicija v turistični kompleks Spa Resort Brda, ki bo nastal na območju med Medano, Fojano in Dobrovem, naj bi presegala 30 miijonov evrov, z gradnjo pa naj bi začeli že spomladi oz. po pridobitvi gradbenega dovoljenja, so povedali na današnji dopoldanski predstavitvi predstavniki Občine Brda, investitorja novogoriške družbe BHR Resort in nepremičnine d.o.o. ter arhitekturnega biroja SoNa Arhitekti. Projekt je trajnostno umeščen v briško terasirano gričevje in sledi trajnostnim načelom gradnje in delovanja, so opozorili.