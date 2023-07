Za takojšnjo sanacijo prebitih azbestnih streh ni dovolj podjetij

Med ponedeljkovim neurjem je toča poškodovala številne azbestne strehe v pordenonski, videmski in goriški pokrajini, zaradi česar je še kako pereče vprašanje, kako naj se sanira nastala škoda in kako naj se varno odstranijo poškodovane azbestne plošče. Specializirana podjetja imajo dela čez glavo, tako da v kratkem času ne bodo uspela zadostiti potrebam vseh oškodovancev - našemu sogovorniku s Peči, Srečku Tomsiču, so napovedali, da lahko pridejo komaj čez eno leto!

Župani iz vseh občin, ki jih je prizadela vremenska ujma, bodo jasnejša navodila glede sanacije azbesta in sploh glede odprave škode po neurju dobili na srečanju, ki bo potekalo danes ob 11. uri na videmskem sedežu Dežele Furlanije - Julijske krajine. Na njem župani pričakujejo tudi zagotovila glede odškodnin, saj je jasno, da je škoda ogromna in da bo morala dežela petdesetim milijonov evrov pomoči, ki jo je zagotovila že v torek, dodati še kar nekaj denarja.

Prizadeta tudi farma na Peči

Rekordno debela toča je kar nekaj škode na azbestnih kritinah povzročila tudi v sovodenjski občini. Med prizadetimi podjetji je tudi kokošja farma Igorja Tomsiča na Peči, kjer so škodo utrpeli na treh halah. Največja je prekrita z azbestom in meri približno tisoč kvadratnih metrov; v njej imajo štiri tisoč kokoši. »Hala je bila zgrajena leta 1976, ko so domala vsi kmetje posegali po azbestu, saj je bil takrat povsod na prodaj,« nam je pojasnil lastnikov oče Srečko Tomsič in pristavil, da so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zgradili še dve hali, ki merita vsaka po petsto kvadratnih metrov in ju uporabljajo kot skladišče za stroje in opremo. Ena izmed dveh hal je prekrita z vlaknocementom, tako da bi morala biti njena sanacija enostavnejša, za drugo še preverjajo, ali je kritina iz vlaknocementa oz. iz azbesta.

Srečko Tomsič je v torek takoj poklical dve specializirani podjetji, da bi razumel, kako lahko reši težave. Odgovora nista bila ravno spodbudna, saj imata po ujmi obe ogromno dela. Eno izmed dveh podjetij mu je odgovorilo, da bo treba čakati vsaj eno leto ... Ker je bilo treba kokoši ustrezno zaščititi pred dežjem, so sledili nasvetu tretjega podjetja, ki jim je svetovalo, naj luknje vsaj začasno napolnijo s poliuretansko peno. Tako so storili in zdaj upajo, da bo s poliuretanom pokrpana azbestna streha uspela kljubovati dežju v pričakovanju na trajnejšo rešitev.

Srečko Tomsič napoveduje, da bodo morali za kritje stroškov sprožiti ustrezni postopek z zavarovalnico, obenem upa, da bo tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina zagotovila oškodovancem ustrezno pomoč, ki je še posebej pomembna v primeru gospodarskih dejavnosti in obenem tudi v primeru odprave azbesta. Poleg škode na treh halah je toča družini Tomsič na strehi stanovanjskega objekta uničila strešne panele za sanitarno vodo in razbila nekaj strešnikov.