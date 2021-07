Za vhod na šagro bodo zahtevali covidno potrdilo

Potem ko so se lani odpovedali organizaciji tradicionalne šagre sv. Roka v Podturnu, bo letos končno zaživela 521. izvedba najstarejšega ljudskega praznika v mestu. Od 8. do 16. avgusta bodo v park Baiamonti vabili stojnice in kulturni dogodki. Po sili razmer bo vstop v park Baiamonti dovoljen samo z digitalnim covidnim potrdilom. Da bi preprečili množično zbiranje ljudi, letos ne bo glasbe v živo in tombole.

Že pred začetkom šagre je center za ohranjanje in ovrednotenje ljudskega izročila iz Podturna organiziral bogat program kulturnih dogodkov, začenši s fotografsko razstavo Edoarde Roncaldier Volčič z naslovom Siberia, un viggio, ki jo bodo odprli danes ob 18. uri v dvorani Incontro. V sklopu niza Srečanj pod drevesom, ki jih bodo letos gostili v dvorani Incontro, bo v četrtek, 5. avgusta, ob 18. uri srečanje z profesorjem zgodovine mednarodnih odnosov Georgem Meyrom o prvi svetovni vojni. Prava šagra se bo začela v nedeljo, 8. avgusta, ko se bodo ob 16. uri pomerili pritrkovalci. Slovesno odprtje šagre bo ob 19. uri s koncertom filharmoničnega društva Giuseppe Verdi iz Ronk pod vodstvom Fulvie Antoniali. Šagra se bo zaključila v ponedeljek, 16. avgusta, ko v Podturnu praznujejo farnega zavetnika. Po slavnostni maši, ki bo ob 10.30, bodo goriškemu paleontologu Andrei Bauconu podelili 47. nagrado San Rocco, ki je zaradi pandemije lani niso podelili.