Za vršilca dolžnosti predlagan Božič

Novogoriški mestni svet bo na jutrišnji izredni seji potrjeval sklep o predčasni razrešitvi direktorice javnega zavoda GO! 2025, Kaje Širok in odločal o potrditvi Gorazda Božiča za vršilca dolžnosti direktorja tega zavoda. Župan Klemen Miklavič namerava ustanoviti tudi »županovo delovno skupino«, ki bo zagotovila skupno koordinacijo dela Zavoda GO! 2025, imenovanje enake delovne skupine namerava predlagati tudi bodočemu županu oz. županji Občine Gorica. Več bo pojasnil na današnji novinarski konferenci.

Kot je znano, je Kaja Širok svetu zavoda GO! 2025 10. junija podala odstopno izjavo. Zaradi imenovanja na delovno mesto sekretarke za kulturo v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije je odstopila z mesta direktorice omenjenega javnega zavoda. Svet zavoda je na zadnji seji soglašal, da ji delovno razmerje preneha z današnjim dnem.