Začasna »nova« lokacija za Borderless Beer

Dvodnevni festival Borderless Beer postaja že tradicionalni družabno-kulturni dogodek, ki na meji združuje ljubitelje hmeljnega napitka in glasbe. Letošnji festival, ki bo mesti s pivom povezal jutri in v soboto, 10. avgusta, s pričetkom ob 18. uri, bo že četrti zapored.

»Prvič smo ga organizirali leta 2021. Ta je bil sicer planiran že za poletje leta 2020, vendar smo ga morali prestaviti zaradi pandemije. Sledili sta še ediciji leta 2022 in lani,« je povedal Andrej Sluga iz vrst organizatorjev. Ob okusih obrtniškega (craft) piva, ki ga proizvajata mali pivovarni Reservoir Dogs iz Nove Gorice in Antica Contea iz Gorice ter rock’n’roll glasbi, ki jo igrajo bendi v živo, vabijo na druženje in povezovanje ljudi vseh generacij z obeh strani meje. Velik točilni pult s pivom, ki skupno šteje kar 16 pip, je vsako leto postavljen na skupnem goriškem trgu tako, da je polovica točilnega pulta v Sloveniji, druga polovica pa v Italiji. »Obiskovalci pivo plačujejo na dveh ločenih davčnih blagajnah, zato gredo davki z ene v Rim, z druge v pa v Ljubljano,« je še dodal.

Tokratni dogodek bo malce drugačen, saj so morali organizatorji zaradi prenove Trga Evropa poiskati novo lokacijo. »Letos smo morali zaradi gradbišča aktivirati alternativno lokacijo na italijanski strani, nedaleč od prejšnje. Letos se bomo tako družili med mejnim prehodom na Erjavčevi ulici in Trgom Evrope na trikotnem parkirišču na stiku ulic Catterini, Ciconi in Percoto,« je pojasnil Andrej Sluga. »Ta začasna lokacija žal ne omogoča postavitve točilnega pulta na mejno črto, vendar ocenjujemo, da je prostor dovolj ob meji, da je pravšnji za koncept in namen našega dogodka,« je sklenil.